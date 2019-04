Serie A - Ferrarában lehet bajnok a Juve, rangadó Milánóban

Massimilano Allegri tanítványai rögtön a forduló nyitómeccsén, szombaton 15 órakor pályára lépnek Ferrarában, ahol a vendéglátók számára bír valódi téttel a találkozó: a SPAL előnye négy pont a kieső, 18. helyezett Empolival szemben, így a hátralévő fordulókban minden meccsen meg kell próbálniuk pontot, pontokat szerezniük, hogy biztosítsák élvonalbeli tagságukat.

A Juventus ezzel szemben toronymagasan, kereken 20 pontos előnnyel áll a tabella élén, s ha most nem is gyűjti be sorozatban nyolcadik, egyben fennállása 35. olasz bajnoki címét, megteheti ezt egy héttel később hazai környezetben, a Fiorentina ellen.

A Cristiano Ronaldo fémjelezte együttesnek ráadásul sokkal fontosabb meccse lesz kedd este, amikor a Bajnokok Ligája negyeddöntős párharcának visszavágóján a holland Ajaxot fogadja az Amszterdamban elért 1-1-es döntetlen után. Allegri vélhetően a legtöbb kulcsjátékosnak pihenőt ad majd szombaton, így a Juve felforgatott összeállításban léphet pályára Ferrarában, és egyáltalán nem biztos, hogy győzelemmel utazik haza.

A forduló rangadóját szombat este az AC Milan és a Lazio vívja előbbi csapat pályaválasztásával. A Laziónak van egy korábbról elhalasztott mérkőzése az Udinese ellen, ezt jövő szerdán pótolják. A Milan jelenleg a BL-csoportkört érő negyedik helyen áll, de üldözői közül az ötödik Atalanta hozzá hasonlóan 52, a hatodik AS Roma 51, míg a Lazio és a Torino egyformán 49 pontos. Az AS Roma szombat este a 15. Udinesét fogadja, az Atalanta a forduló hétfő esti zárómeccsén lesz érdekelt hazai pályán a kiesés elkerüléséért küzdő Empoli ellen, a Torino pedig vasárnap fél egykor látja vendégül a 12. Cagliarit.

Az Európa-liga negyeddöntős párharcának első, csütörtök esti mérkőzésén a londoni Arsenaltól 2-0-s vereséget szenvedő Napoli vasárnap este a sereghajtó Chievo vendége lesz, míg a harmadik Internazionale a 19. Frosinonéhoz utazik.

A magyar válogatott Nagy Ádámot is foglalkoztató Bologna - amely szintén az első osztályban maradásért harcol - ezúttal vasárnap délután Firenzében szerepel, míg Schäfer András együttese, a 14. Genoa városi rangadón csap össze a kilencedik Sampdoriával.



Serie A, 32. forduló:

szombat:

SPAL-Juventus 15.00

AS Roma-Udinese 18.00

AC Milan-Lazio 20.30

vasárnap:

Torino-Cagliari 12.30

Fiorentina-Bologna 15.00

Sampdoria-Genoa 15.00

Sassuolo-Parma 15.00

Chievo-Napoli 18.00

Frosinone-Internazionale 20.30

hétfő:

Atalanta-Empoli 20.30



A tabella:

1. Juventus 31 64-20 84 pont

2. Napoli 31 58-27 64

3. Internazionale 31 47-25 57

4. AC Milan 31 45-30 52

5. Atalanta 31 64-41 52

6. AS Roma 31 56-45 51

7. Lazio 30 44-32 49

8. Torino 31 40-28 49

9. Sampdoria 31 51-41 45

10. Fiorentina 31 46-39 39

11. Sassuolo 31 46-51 36

12. Cagliari 31 30-43 36

13. Parma 31 33-50 34

14. Genoa 31 35-49 34

15. Udinese 30 30-43 32

16. SPAL 31 28-44 32

17. Bologna 31 31-47 30

18. Empoli 31 40-59 28

19. Frosinone 31 25-56 23

20. Chievo 31 21-64 11

A Chievótól 3 pont levonva. A 25. fordulóból elhalasztott Lazio-Udinese mérkőzést jövő szerdán játsszák.



MTI