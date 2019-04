Hibás műszer miatt csapódott a Holdba az űrszonda

A Puli Space Projekt vezetője szerint leállt a műhold hajtóműve ezért a szonda belecsapódott a Hold felszínébe. Az eredeti tervek szerint az eszköz a mágneses tereket is vizsgálta volna, mivel azokról a tudósok most is nagyon keveset tudnak.

Bacher Tibor a Holdba csapódás ellenére óriási sikernek nevezte a küldetést, mert Izraelnek hetedik országként sikerült Hold körüli pályára állítania egy eszközt, amelyet nem kormányok, hanem magánforrásból finanszíroztak. Hozzátette: egyre népszerűbbek a magánadakozásból futó űrkutatási projektek, németek, amerikaiak, japánok és indiaiak is ebben a formában szeretnének eszközt juttatni az űrbe.

(MTI)