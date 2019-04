Alistáli lány nyerte az Év hangja 2019-es táncdalénekes versenyt

Kétévenként szervezik meg e versenyt, mely rendre nagy sikernek örvend. A Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya, az amellett működő Ifjúsági Tanács és a Csemadok Alistáli Szervezete közösen rendezte meg az Év hangja 2019 táncdalénekes versenyt.

A versenyre 12 éves kortól 26 éves korig várták a jelentkezőket. A versenyzőknek két szabadon választott dallal kellett készülniük, feltételként meg volt szabva, hogy ezek közül az egyiknek magyar nyelvű dalnak kellett lennie.

Tegnap este 11 lelkes versenyző mérte össze énektudását. Köztük volt Füzék Patrícia, Csicsai Eszter, Nagy Laura Viktória, Nagy Barbara, Mezei Attila, Werškov Zsófia, Vass Virág, Varga Rebeca, Németh Zsófia, Horváth Orsolya és Lábodi Cintia.

Az est háziasszonya Csizmadia Lilla volt. A zsűri asztalánál Horbert Dorina, Vítek Eszter, Sátor Veronika, Lőrincz Roland és Gyurcsó Réka foglalt helyet. A közönség véleményére is kíváncsiak voltak, így minden jelenlévőnek lehetősége nyílt leadni szavazatát kedvencére.

Gyurcsó Réka, a zsűri elnöke elmondta, céljuk, hogy összefogják és megmutassák a felvidéki magyar tehetségeket. „Már évekkel ezelőtt felfigyeltek arra, hogy élnek köztünk tehetséges emberek, akik teret is kapnak, ám úgy vélem, ez a tér nem elegendő a számukra. Annak idején jómagam is e versenynek köszönhetően lettem egy zenekar tagja.

Tíz zenei évet kaptam e versenytől.

Holott akkor még nem gondoltam, hogy bármit is jelenteni fog, hiszen azt mondták, egy cérnahangú énekesnő vagyok. A lehetőségeknek köszönhetően mégis fejlődni tudtam” – kezdte, majd kifejtette, régebben más életvitelt folytattak a fiatalok. Összejártak, beszélgettek. „A mai gyerekek nem mozdulnak ki otthonról. Leköti őket a virtuális világ. Ez is célunk volt, hogy a rendezvényünk által kicsit kimozdítsuk őket a megszokott környezetükből és összefogjuk őket” – emelte ki Gyurcsó Réka, aki kihangsúlyozta, nagyon erős mezőny volt az idei, ugyanakkor csak egy férfi versenyző állt a színpadra, így hiányolta a fiú énekeseket.

Az Év hangja 2019-es verseny zsűri által odaítélt különdíját Mezei Attila, míg közönségdíját egy alistáli lány, Horváth Orsolya kapta. A dobogó harmadik fokára Csicsai Eszter, második fokára pedig Nagy Laura Viktória állhatott.

Az alistáli Év hangja 2019-es verseny első helyezettje Horváth Orsolya lett.

Üres kézzel azonban senki nem távozott, a részvételért is elismerésben részesültek. A versenyzők továbbá számos szereplési lehetőséget kaptak, ami mellé az első helyezett egy saját dal elkészítésének lehetőségét nyerte el.

Orsolya a nagy öröm után ismét elénekelt egy dalt, majd a versenyzők együtt adták elő a Nélküled címűt, s persze a magyar Himnusz sem maradhatott el. Orsi kérdésünkre elmondta, már kiskora óta tanul táncolni, hegedülni, s a színjátszó körben egyaránt jeleskedett. „Sokszor éreztem azt, hogy feladnám, nem akarom már csinálni, de anyukám mindig azt mondta, ha egyszer valamit elkezdtem, fejezzem is be azt. Utólag nagyon örülök, hogy végigjártam ezt az utat, hiszen ennek köszönhetem, hogy most ilyen sokat jelent számomra a zene”- mondta a fiatal lány. Még általános iskolás korában elkezdett énekelni, mostanra sokat változott a stílusa. „Eleinte sok hamis hangom volt, nem igazán tudtam énekelni, de nagyon akartam. Mostanra érzem én is a fejlődést, aminek nagyon örülök.” Horváth Orsolya jelenleg az Alistáli Művészeti Alapiskola diákja, közben az érettségire készül.

Orsi szemmel láthatóan meglepődött sikerességén, s őszinte örömmel és boldogsággal fogadta azt.

SzC