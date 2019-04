Nagy a baj: világszerte leállt a Facebook, az Instagram és a WhatsApp!

A technikai probléma vasárnap kora délután lépett fel a Facebook tulajdonában lévő szolgáltatások működésében - írja a hvg.hu. Elérhetetlenné vált a Facebook, az Instagram és a WhatsApp vasárnap délután 1 óra körül.

A Facebook asztali böngészős felületen és a legtöbb felhasználónál mobilról sem érhető el. A facebookos üzenetküldés sem működik - a Messengeren keresztül sem.

A hvg úgy tudja, egyelőre nem sikerült azonosítani a hibát, a bejelentések azonban továbbra is folyamatosan érkeznek, nemcsak Európából, hanem Ázsiából és Amerikából is.

A legnagyobb mértékben érintett területek (Forrás: Down Detector)



(hvg.hu)