Illegális cigiraktárat lepleztek le Ollétejeden!

A cigarettát a városrész határában működő egyik raktárépületben foglalták le, melyt egy magyar állampolgárságú férfi bérelt.

A hatóság közlése szerint amennyiben a kb. 55 ezer doboznyi cigaretta forgalomba került volna, az államnak 110 ezer eurós kára keletkezett volna a kieső forgalmi adón keresztül.

A Pénzügyi Hatóság szóvivője, Ivana Skokanová azt is közölte, hogy a cigarettát egy egyelőre ismeretlen illegális dohánygyárból szerezhette be az illető, majd az Ollétejedben tárolt cigarettát több EU-s tagországban is terjesztette.

Az ügyben a pénzügyőrség folytat nyomozást.

(Webnoviny.sk)