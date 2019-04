Négyszeresére nőtt a kanyarós megbetegedések száma 2019 első negyedévében

Majdnem megnégyszereződött a kanyarós megbetegedések száma 2019 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest - közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn.

A WHO előzetes adatokra hivatkozva mintegy 112 ezer esetet regisztrált a 2019 első három hónapjában. Tavaly ez a szám a világ 163 országában 28 ezer volt.

Az Egészségügyi Világszervezet nem említette a betegségben elhunytak számát, de megjegyezte, hogy becslései szerint a világon csak minden tizedik kanyarós esetet jelentették.

Minden régióban ugrásszerűen elterjedt a megelőzhető, de rendkívül fertőző kanyaró, amely veszélyes lehet a gyermekek életére, de vakságot, siketséget, sőt agykárosodást is okozhat - figyelmeztetett a WHO közleményében, s jobb oltási lefedettséget sürgetett.

A kanyarójárvány legújabban a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Etiópiában, Georgiában, Kazahsztánban, Kirgizisztánban, Madagaszkáron, Mianárban, a Fülöp-szigeteken, Szudánban, Thaiföldön és Ukrajnában ütötte fel a fejét "számos áldozatot szedve, főként a fiatal gyermekek között" - tette hozzá a WHO.

"Az elmúlt hónapokban, ugrásszerűen megnőtt a megbetegedések száma az oltásokkal általánosságban jól lefedett országokban is, mint az Egyesült Államok, Izrael, Thaiföld és Tunázia, mert gyorsan terjedt a védettséggel nem rendelkező lakossági csoportokban"

- olvasható a dokumentumban.

A WHO kiemelte, hogy az oltásban résztvevők arányának növelése megnöveli a lakosság védelmét is. A kanyaró megelőzhető kétszeri oltással. Ugyanakkor világszerte az emberek csak 85 százaléka kapja meg az első adagot, míg a másodikat csak 67 százaléknyian. A WHO szerint a járványok elkerüléséhez 95 százalékos globális lefedettségre volna szükség.

A főleg gyerekekre veszélyes betegség miatt 2017-ben 110 ezren vesztették életüket.

(MTI)