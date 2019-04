Jövőre már valószínűleg máshol lesz a dunaszerdahelyi Fröccsfeszt

Mint arról korábban beszámoltunk, a Štefánik, a Rózsa, a Bacsák és a Sládkovič utcák, valamint a Vásártéri házak lakói aláírásukkal támogatták azt a kezdeményezést, mely arra irányult, hogy a jövőben ne a gimi és a vidékfejlesztési szakközép közti Szent István téren rendezzék meg a régió legnagyobb fesztiválját, hanem egy kevésbé lakott területen.

A petíciót február 18-án adták le a városházán, a képviselő-testület asztalára pedig a héten került, amikorra már megvalósult egy másik aláírásgyűjtés is, amelyet pedig a szervezők indítottak. A képviselő-testület kulturális szakbizottsága is foglalkozott ezzel a témával, és ez az aláírásgyűjtés volt az egyik követelmény, amit a szervezőknek teljesíteni kellett.

Dakó Sándor érdeklődésünkre elmondta, megajándékozták és meg is hívták őket a következő fesztiválra.

„Ezúton tudomásul vesszük az igyekezetüket, hogy a következő évben már áthelyezik a fesztivál helyszínét a szabadidőparkba” – szögezik le az újabb petíció aláírói, összesen 87-en. Csak néhányan maradtak, akik az első petíciót aláírták, de a másodikat nem.

Dakó ugyanakkor úgy látja, hiába tartják be a szabályokat akár egy új helyszínen is, ott is akadhatnak, akiket zavarni fognak a fesztivállal járó körülmények.