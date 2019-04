PÁTRIA: Négy frekvenciáért száll harcba az RTVS

“2017-et megelőzően az adás lefedettségében több mint tíz évig nem tudott fejlődést felmutatni a Pátria Rádiót működtető RTVS. Mindenki azt áll\totta, hogy semmit nem lehet tenni. Az elmúlt két év jól igazolja, hogy mégis lehet, csak tudni kell mit kell tenni és kitartóan menni kell a célunk után” - nyilatkozta Rigó Konrád, kulturális államtitkár, aki elmondása szerint személyesen követ minden lépést ennek kapcsán.

Ahogy minden országban, Szlovákiában is telített az FM frekvenciák “piaca” így valóban nagyon nehéz egy rádiónak új frekvenciát koordinálni. Hatványozottan érvényes ez a folyóval határos síkságokra, ahol természetes akadályok híján az egyes adások nagyon zavarhatják egymást. A legtöbb hozzáértő inkább a DAB+ digitális sugárzásban látja a rádiózás fejlődésére a megoldást, de ahhoz olyan egyszeri, radikális változásra lenne szükség, mint amilyenen a televíziózás pár éve átment, amikor egy adott dátumhoz egyszerűen kikapcsolták az analóg műsorszórást. Viszont amíg tévék esetében a gyors technikai fejlődés szinte kikényszerítette a sugárzásban a digitálizálást addig ugyanezt a rádiós piacon jóval nehezebben lehetne meglépni. A vásárlóknak nincs miért új készüléket venniük, nem olyan jelentős a hozzáadott érték számukra, hogy az átállást ne túlzott teherként éljék meg.

Megoldást jelentene viszont éppen az olyan esetekre, amikor új rádió szeretne piacra lépni, vagy egy meglévő bővítené lefedettségét. Ez a “magyar adás” esete is. A DAB+ rendszerben sugárzó adótornyok lényegesen kisebb teljesítmény mellett is képesek ellátni sokkal több csatornát, ugyanakkora vagy nagyobb területen, mint tették azt analóg FM társaik.

“Mindenképpen a digitális adásé a jövő, ezért még 2017-ben besoroltuk a Pátriát is a DAB+ adók közé, így akinek már van digitális rádiója, az Dél-Szlovákiában is jól foghatja az adást, de tisztában kell lennünk a realitással: ma Szlovákiában még mindig az analóg a döntő tényező. Pont ezért 2018-ban középhullámon megerősítettük Nyitrát és újraindítottuk a rimaszombati adót. A legfontosabb viszont, hogy fejlesszük az FM lefedettséget. Szenc és Dunaszerdehely kritikusan fontos volt, ahogy Pelsőc és Szepsi is fehér foltokat fed majd le. Ám amennyiben sikerül megszerezni a Radio Max után felszabaduló ujvári és nyitrai frekvenciát, úgy ezek összeérhetnek a 2017-ben megszerzettekkel és a legnehezebb területre is megoldást hozhatnak. Ezért a célért pedig érdmes dolgozni” - tette hozzá az államtitkár.

Ahhoz, hogy megtudjuk kettő vagy néggyel bővül a Pátria Rádió hullámhosszainak száma kevsebb, mint egy hónapot kell várnunk. A Frekvenciatanács május 21-én ülésezik.

