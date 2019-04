Öveket becsatolni, igazi rock-ünnepre fel! Május 4-én EDDA művek koncert Tornalján

Lehetetlen felsorolni Magyarország egyik legnépszerűbb rockzenekara összes slágerét, amelyek szinte kivétel nélkül az általuk megélt valóságból táplálkoznak és amelyeken nem fog sem az idő, sem a folyton változó világ.

Mindezekről és a több mint 4 évtized titkairól írt Pataky Attila zenekarvezető a „Mi vagyunk a rock” című könyvében, amelyben megszólaltak az együttes tagjai is, elmesélve ők hogyan élték meg az Eddával eddig eltöltött időt. A könyv, amely a koncert helyszínén is megvásárolható lesz - egy pecsét, ami választ ad mindenre és mindenkinek, miszerint a "SHOW MUST GO ON"…

Az Edda tábor története az összegzés óta is gőzerővel folytatódik és ez évben az amerikai tavaszi turnéjuk után az első felvidéki nyitó buli május 4-én este nyolc órai kezdettel indul Tornalján.

Tavaly február 8-án látott napvilágot a zenekar 33. nagylemeze, amelyről az immár 67 éves, jellegzetes hangú, elképesztő energiákkal rendelkező, fáradhatatlan és nélkülözhetetlen frontember, Attila - az EDDA egyetlen állandó tagja az együttes megalakulása óta - anno a következőket nyilatkozta: "...Duplaalbumot adtunk ki, az egyik CD Dalok a Testnek, a másik Dalok a Léleknek címmel. Az album elkészült és igazi nagy bulira készülünk. Valami mást szeretnénk adni, mint amit eddig, valami többet, meglepő megoldásokkal, de a lényeg nem változik, az Edda dalok, Ti és Mi. Ez a mi erőnk..."

A több mint 2 órás show természetesen felsorakoztatja majd a legnagyobb slágereket a „bakancsos” időktől napjainkig.

Büfék a helyszínen biztosítva.

Kapunyitás: 19:00

EDDA művek: 20:00 - 22:00

Jegyvásárlás elővételben Tornalján a VMK-ban, a helyi könyvesboltban, továbbá a környék ismert jegyárusító helyein, valamint a Ticketportal országos hálózatában és a helyszínen 1 órával a kezdés előtt.

Bővebb info: www.elokoncert.sk, www.kultura.tornala.eu, www.ticketportal.sk

