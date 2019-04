Magyar nótától volt hangos Hodos, még a miniszter is énekelt

Nem csak a helybéliek, vagy éppen a járásbeliek érkeztek a rendezvényre, de messzebbről, például a Galántai járásból és Kassáról is jöttek érdeklődők. A szlovéniai testvértelepülés, Őrihodos küldöttsége és a szintén szlovéniai Szalafő képviselői is tiszteletüket tették. „Előtte nagyon izgultam, attól féltem, hogy otthon mindig nehezebb fellépni, az otthoni közönség elé nagyon nehéz kiállni és nehogy valami balul süljön el. Végül azonban megnyugodtam és nagyon jól sikerült az este, s ezt mások is megerősítették” — mesélte a rendezvény után annak szervezője, Nagy Noémi, aki nem csak szólóban lépett a színpadra, de duettet énekelt édesanyjával, Nagy Irmával és párjával, Lőrincz Rolanddal is.

Az esten felléptek még: Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László, Kosáry Judit, Lőrincz Roland, Jalsovszky Mónika, Nagy Attila, Nagy Noémi, Méhes Judit, Iványi Árpád és Slezák Erika. Az estet egy falubeliekből összeállt négyes nyitotta meg fellépésével (Nagy Irma, Bugár Ildikó, Rácz Pál és Győri Béla), a fellépőket pedig Mezei Zsolt és cigányzenekara kísérte, akik Dunamocsról érkeztek.

A rendezvény végén Balódi László polgármester emléklapokat adott át a fellépőknek és a zenekarnak, ám ez utóbbi csak akkor kaphatta azt meg, ha elhúznak még egy nótát, amihez a színpadra kérette Érsek Árpád közlekedésügyi minisztert. A tárcavezető nem ódzkodott a fellépéstől, s kiderült, nem áll távol tőle a magyar nóta, szívesen énekelt a zenekarral.

A nagy sikerrel való tekintettel a hodosiak már hétfőn elkezdik szervezni a jövő évi rendezvényt, amelyre 2020. április végén kerül majd sor.

(alsa)