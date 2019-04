Édesanyja a pálya széléről rohant be újraéleszteni Denist, mikor összeesett

Édesanyja, Eliška a Nový Čas-nak számolt be a történtekről. Elárulta, hogy aznap együtt ebédeltek a fiával, és akkor még minden rendben volt vele, semmire nem panaszkodott.

"Kijelentette, hogy aznap nyerni fognak, és négy gólt lőnek. Ez be is teljesült, éppen a fiacskám lőtte a negyediket" - mesélte a könnyeivel küszködő édesanya.

Denis hat perccel azután esett össze a pályán, hogy belőtte a gólt. "Semmi nem utalt arra, hogy valami történni fog. Egyszer csak a kisfiam összeesett, és fekve maradt a füvön. Azonnal odarohantak a játékosok, az edző és én is" - folytatta. Eliška a pálya széléről nézte a meccset, mikor az eset történt.

Mivel nővérként dolgozik a kórház aneszteziológiai osztályán, tudta, mit kell tennie - azonnal megkezdte fia újraélesztését. "Nem lélegzett, megkezdtem az újraélesztését és sikerült is visszahozni őt, eszméleténél volt. Közben megérkezett a mentő, amely a kórházba szállította. Odahívtunk, hogy készüljenek fel rá" - húzta alá.

Állapota kritikus volt, a kórházban pedig az orvosok mindent megtettek, hogy életben tartsák, de nem sikerült.

Fia halálhíre lesújtotta az édesapát is, aki már nem élt együtt Denis édesanyjával. "Felváltva gondoskodtunk róla, de sok időt töltöttünk együtt. Szinte napi kapcsolatban voltunk. Amellett, hogy kiváló focista, szenvedélyes horgász is volt. Poligráfiai iskolára készült Pozsonyba. Tudta, hogy nehéz lesz, de bízott abban is, hogy elbír vele" - hangsúlyozta.

Az édesanya elárulta, januárban voltak Denisszel orvosi vizsgálaton, ahol a sportolók számára kötelező terheléses vizsgálaton is átesett. Teljesen egészséges volt, semmit nem mutattak ki a vizsgálat eredményei.

"Most várjuk a boncolás eredményét. Ami viszont biztos, hogy a mi angyalkánk odafent van, és bízom benne, hogy vigyázni fog ránk" - fejtette ki Eliška.

(Nový Čas)