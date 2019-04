EP-választás: Ha választói igazolványt akarunk kérvényezni, időben tegyük meg

A választói igazolványt személyesen, írásban és elektronikusan lehet kérvényezni. Azonban figyelni kell az időpontokra. A belügyminisztérium arra hívja fel a figyelmet, hogy a választói igazolvány csak a személyazonosságival vagy egy olyan igazolvánnyal érvényes, ami bizonytíja, hogy az illető az Európai Unió állampolgára.

Május 3-ig lehet írásban vagy elektornikusan kérvényezni a választói igazolványt. Ha személyesen akarunk intézkedni, akkor ezt május 24-ig a helyi városi vagy községi hivatalban tehetjük meg.

A kérvényben meg kell adni az adatainkat, s azt a címet is, ahol az igazolványt át akarjuk venni. Az utóbbit megteheti egy másik személy is, az ő adatait is meg kell adni a beadott kérvényben. Ha elektronikusan akar valaki választói igazolványt kérvényezni, akkor az illetőnek az adott község e-mail címére kell küldeni a kérvényt.

"Ha a községnek vagy városnak nincs weboldala, akkor az e-mail címet a városi vagy községi hivatal faliújságján kell közzétenni"

- tájékoztat a belügyminisztérium.

Azok a külföldi állampolgárok is szavazhatnak, akiknek a neve benne van a szlovákiai választói névjegyzékben. A belügyminisztérium ellenőrzi azon külföldiek adatatit, akik kérvényezték a választói névjegyzékbe való felvételt. Az információkat egyeztetik azzal az országgal, ahonnan az illető származik, ez az intézkedés kizárja a kettős szavazás lehetőségét. Azt is fontos megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy ezek a személyek csak szlovák jelöltekre szavazhatnak.



Szlovákiában az eurórpai parlamenti választásokat május 25-én (vasárnap) rendezik, 14 képviselő juthat be az országból az Európai Parlamentbe. Azon személyeknek van szavazati joga, akik szlovák állampolgársággal és állandó lakhellyel rendelkeznek. Más EU-s tagország állampolgárai is voksolhatnak, de csak akkor, ha Szlovákiában állandó lakhellyel rendelkeznek. Az európai parlamenti képviselők amndátuma 5 évre szól.



Az európai parlamenti választások végeredményét május 25-én, vasárnap hozzák nyilvánosságra, miután Olaszországban este 11 órakor bezárnak a szavazóhelyiségek.

Szlovákiában a legutóbbi európai parlamenti választásokon a szavazásra jogosult személyek 13,05 százaléka vett részt, a legalacsonyabb részvételi arány volt az EU-ban.

TASR/para