Megválasztották a nagymegyeri városi cégek új ügyvezetőit, Holényi részben másképp döntött volna

Az elmúlt hónapokban ezt is megelőzte némi huzavona. Decemberben az újonnan felállt képviselő-testület ugyanis határozott a városi cégek ügyvezetőinek visszahívásáról, illetve megbízott ügyvezetők kinevezéséről, Holényi Gergő polgármester azonban három régi vezetőt saját hatáskörben a helyén hagyott (közülük egy végül maga mondott le). Februárban írták csak ki a pályázatot a posztok betöltésére, és határoztak arról is, hogy a jelentkezőket elbíráló bizottság tulajdonképpen a képviselő-testület lesz, annak mind a 13 képviselőjével.

A borítékok felnyitását azonban egy másik bizottság végezte, melyet Holényi állított fel, miután a március 27-i plénum lefolytatását érintő törvénytelenségre hivatkozva megvétózta annak határozatait, melyen többek között a vitatott bizottságról is határoztak. A március és április fordulóján három alkalommal is megtartott testületi üléssorozaton Varga Albin (független) és Néveri Sándor (MKP) képviselők is azt követelték, mutassa be a polgármester vagy a hivatalvezető az inkriminált bizottság tagjainak megbízásáról szóló dokumentumot, ez azonban akkor nem történt meg.

Nem világos, miről van szó? ITT és ITT elmagyarázzuk, mi ez a káosz.

Ennek azért van jelentősége, mert az első körben a Holényi által felállított bizottság vizsgálta meg a pályázók alkalmasságát, és a második fordulóba azok juthattak tovább, akik megfeleltek a felállított követelményeknek.

„A kezdetektől azt ígértem, és azt vártam el a kiválasztási folyamattól, hogy az ilyen komoly pozíciókra szakemberek kerüljenek, hogy a városi cégeket igazi szakemberek vezessék. A szakmaiságát vizsgáltam a jelölteknek, nem azt, hogy honnan jöttek”

– szögezte le ennek kapcsán az április 24-i meghallgatásukat követő, április 26-i plénumon a polgármester.

Holényi Gergő

Amint arról Pongrácz Kálmán (MKP) képviselő beszámolt, a Termálhoz 6, a TSM-hez 7, az MPBH-hoz pedig 8 pályázó jelentkezett, akadtak köztük, akik több pozíciót is megpályáztak. A második körbe végül 9 személy került be, egyikük két pozícióra jelentkezett. Pongrácz elárulta, hogy Holényi jelezte számukra, a 9-ből hármat nem hajlandó kinevezni, így aztán mindhárom cég kapcsán 2-2 pályázót hallgattak meg, végül mindegyik esetben csaknem egyhangú (12/1) döntés született.

A Termál élére Križan Tibort, a TSM ügyvezetőjének Paxián Károlyt, az MPBH vezetőjének pedig Varga Arankát választották.

A plénumot megelőző este azonban Holényi még küldött egy emailt a képviselőknek, melyben információink szerint részben más pályázókat javasolt, a bizottság javaslatához képest egy megválasztott jelöltet lecserélt, egyet pedig áthelyezett volna egy másik céghez.

Végül azonban a pénteki plénum elején elmondta:

„Nem teljesen értek egyet a testület döntésével, mivel egész más szakmai szempontok alapján vizsgáltam a jelölteket, de tiszteletben tartom és elfogadom a döntést.”

Pongrácz Kálmán

Pongrácz Kálmán is emlékeztetett arra, hogy a vonatkozó jogszabály és a város statútuma szerint is teljes mértékben a testület hatásköre dönteni erről.

Végül nem változott az eredeti felállás Križan Tibor lesz a Termál, Paxián Károly a TSM, Varga Aranka pedig az MPBH ügyvezetője a következő négy évben, 2023. április 30-ig. A városi sportklubot működtető MŠK Veľký Meder cégnél nem írtak ki pályázatot, Csepi Dániel ügyvezetői megbízását pedig most meghosszabbították egy évvel, 2020. április 30-ig.

