Megduplázta nyereségét a dunaszerdahelyi fürdő, 1 millióból újul meg a nagy úszómedence

Jó évet zárt tavaly a dunaszerdahelyi termálfürdő, melynek bevétele először haladta meg a 4 millió eurót, és idén is nagy fejlesztések zajlanak a területén.

„Szerencsére nem most először mondjuk azt, hogy ez volt az eddigi legsikeresebb évünk, hanem ezt az elmúlt hét évben folyamatosan kijelenthettük” – jegyezte meg ennek kapcsán Somogyi Gábor igazgató.

Hozzátette, a 2018-as év elején három célt tűztek ki maguk elé, ezek egyike volt, hogy forgalmuk elérje a 4 millió eurót. Ez sikerült, ugyanis a fürdő tavaly 4,181 millió eurós bevételre tett szert, ami 17%-kal haladta meg az előző évit. Somogyi szerint ez nagyban köszönhető annak is, hogy a tavalyi volt az első olyan évük, melynek már teljes egészében működött a felújított, bővített szálloda.

Növekedett év közben a fürdő látogatottsága is, mégpedig 4%-kal, ami ez esetben 18 ezerrel több látogatót jelent. A fürdő látogatóinak száma tavaly meghaladta ezzel a 428 ezret, ami tartalmazza az egynapos vendégeket, a szálloda vendégeit és a szaunabérleteket is. Érdeklődésünkre az igazgató felmondta, az egynapos vendégek száma 355 ezer, ebből a szaunalátogatóké 10 és 20 ezer közötti, az elszállásolt vendégeké pedig 73 ezer, ami magába foglalja nemcsak a szálloda, de a kemping látogatóit is.

Mindezzel együtt tavaly a fürdő nyeresége nőtt a legnagyobb arányban, 93%-kal, tehát tulajdonképpen majdhogynem megduplázódott. Abszolút értékben ez 474 ezer eurót jelent. Ez az összeg azonban nem kerül osztalékként a városi költségvetésbe, hanem saját fejlesztéseire fordítja a fürdő.

1 millió euróból újul meg a nagy úszómedence és környéke

Somogyi Gábor elmondása szerint legnagyobb idei fejlesztésük a legrégebbi és legnagyobb úszómedence és annak környékének felújítása. „Közvetlen nyereségvonzata nincs, de nagyon nem mindegy, hogy néz ki a fürdő közepe. A tavaly 45 éves termálparknak ez az egyetlen olyan medencéje, amely még eredeti” – jegyezte meg, hozzátéve, hogy ez önmagában egy 1500 négyzetméteres terület felújítását jelenti.

Fotó: Thermalpark

A felújítás teljes költsége meghaladja az 1 millió eurót, ami magába foglalja lényegében a medence teljes újjáépítését a kibetonozástól kezdve a technológiáig. „Igyekszünk minden nagyobb beruházásnál optimalizálni a költségeket, pályázati formában kerestük a kivitelezőt, de azt tűztük ki célul, hogy nem fogunk olcsót csinálni csak azért, hogy kevés pénzbe kerüljön, hanem olyan szolgáltatást szeretnénk kiépíteni – és az nem mindig a legolcsóbb – ami tartósan a fürdő javát szolgálja” – válaszolta kérdésünkre.

A medencét szavai szerint éppen ezért fóliázzák a csempézés helyett, mivel ezáltal könnyebben tisztítható és esztétikusabb is, míg „a csempézett medencéknél elég sok gond van a fugákkal”. „A fóliázott medence könnyen tisztítható, esztétikus. Amikor 2011-ben a nagy vesét felújítottuk fóliázással, akkor az előrejelzések szerint 5-6 évet kellett kibírnia, most viszont azt látjuk, hogy nyolcadik éve teljesen jó állapotban van, és még 3-4 évet biztosan kibír. Mi ezt a vonalat választottuk, bízom benne hogy ez a jó út” – szögezte le.

A medence környékének felújítását illetően – mint kifejtette – ugyancsak a drágább megoldást választották. „Sok fürdő ezt nem kockáztatja meg, mert ez a legdrágább megoldás, hogy lebetonozzuk és lekövezzük a medence környékét. Higiéniai és biztonsági szempontból is is ez a legjobb, van egy lejtése, be van csatornázva és csúszásmentessé van téve.

Elárulta azt is, hogy sportolóbarátabbá teszik a medencét.

„Háromféle dolgot szeretnek benne csinálni az emberek, egyrészt fürödni, ezt a medence egyharmadában tudtak, azután már nem ért le a lábuk. Volt pár ember, aki úszni próbált, a végén viszont a fejükre ugráltak azok, akik ugrálni akartak” – fogalmazott. Elmondta, hogy a felújítás során viszont egy tartályt a medence belsejében helyeznek el, amivel létrejön egy napozósziget, ezzel pedig három részre tagolható az egész.

„Egy 33 méter hosszú rész szűkített, 110-133-as belmagassággal fog működni, ennek túlsó felén hagyunk egy 10-15 méteres szakaszt ugrálórésznek, ahol megtartjuk a kb. 2 méteres mélységet, és a medence teljes hosszában, közel 50 méteren három úszósáv lesz leválasztva, ami kimondottan a sportolókat fogja szolgálni” – fejtette ki azzal, hogy csúcsidőben az úszósávokat a medence végében keresztbe helyezik el, ezáltal egy 20x33 méteres területet alakítanak ki a fürdőzőknek.

A nagy úszómedence felújítását május végére tervezik lezárni. Somogyi szavai szerint ezt a medencét június előtt egyébként sem szokták megnyitni.

Fotó: Thermalpark

A másik nagy fejlesztés: a tópart

„A tópartot folyamatosan csinosítgattuk, de nagyon sok pénzt nem tudtunk rá költeni, mígnem tavaly a várossal sikerült egy projekttel nyernünk a rehabilitálására és kiépítésére. Ez jelenleg folyamatban van” – húzta alá.

Erre a célra a város elnyert egy 465 ezer eurós EU-s pályázatot, a fejlesztés pedig magába foglalja a tómeder tisztítását és előkészítését arra, hogy alkalmassá tegyék a fürdésre, amivel 4-5 ezer négyzetméternyi vízfelület jöhet létre.

„Lekövezésre kerül majd a part hosszú része, ahol egy nyugágyas, napernyős terület jön létre. Kiépítésre kerül emellett a projekt keretén belül egy fahíd, ami a fürdő fő területét köti össze a szigettel, ahová pedig további attrakciók kerülnek.

Somogyi véleménye szerint a tópart kiépítésével sokkal jobban szét lehet majd húzni a tömeget a fürdő területén, az új vízfelület kedvez azoknak, akik a természetes vizeket kedvelik, ráadásul a mérete akkora, mintha 5 új nagy úszómedencét hoznának létre.

Egy további fejlesztés, amit a nyári szezon befejezésével indítanak, a fürdő hátsó részében található panzió felújítása. „Jelenleg ez egy 9 szobával rendelkező létesítmény. A felújítását követően ezt szeretnénk 22 szobásra bővíteni. Ehhez hozzátartozik a kemping jobb infrastrukturális kiépítése is, melynek keretén belül az egysávos utat szeretnénk kétszer egysávosra kiszélesíteni, a tópartra pedig mobilházakat telepíteni” – folytatta.

Ugyancsak egy őszi beruházás keretén belül Somogyi Gábor elmondása szerint a fürdő szállodájához tartozó parkolót tervezik bővíteni, a belépőcsarnok előtti területet pedig vendégbarátabbá tenni, azon pihenőzónát kialakítani.

Szót ejtett a 2020-as év nagy projektjéről is a fürdőt illetően, ami pedig a belő terület kibővítését, a fedett terület megháromszorozását jelentené. Létezik egy projektjük a parkoló teljes felújítására is, ami viszont szintén milliós nagyságrendű beruházás, és ennek első körében Somogyi szavai szerint csak az első néhány boxot újítanák fel.

Emlékeztetett arra, hogy fejlesztéseik jó részét saját forrásból finanszírozzák.

„Tekintve a fürdő eredményességét, vannak saját forrásaink, és ezeket egyelőre visszaforgathatjuk abba, amit csinálunk, a városvezetés pedig bízik abban, hogy jól be tudjuk fektetni, és amíg nem érjük el azt a kiépítettségi szintet, ami a sok éves jövőt garantálja, addig nem akarja kivenni a pénzt a fürdőből. Ezért volt lehetőségünk sok mindent megcsinálni az elmúlt években úgy, hogy azok jelentős részét saját forrásból, a többit banki forrásból finanszíroztuk” – foglalta össze.

