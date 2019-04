Egy álmát váltaná valóra, a csallóköziek segítségét kéri a dunaszerdahelyi rapper

A dunaszerdahelyi rapper, Senel Deniz Németországban született, és török vér is csörgedezik az ereiben. Mindene a zene, nagy álma pedig, hogy ismertebb lehessen rapperként.

Senel korábban már több tehetségkutatóban is szerepelt: tavaly a magyarországi X-Faktorban a székes feladatig jutott, és a tehetségkutató idei szériájába is jelentkezett. A napokban egy újabb lehetőséget kapott a Rap Number One rapversenyen, a továbbjutáshoz pedig szavazatokra van szüksége.

Senel Denizre IDE kattintva lehet szavazni: az oldalon a második oszlopban lehet bejelölni Senel nevét, majd a VOTE gombra kattintva lehet beküldeni a szavazatot.

A dunaszerdahelyi rapperrel a zene iránti rajongásról, a gyökereiről, az elmúlt évekről és a lehetőségekről beszélgettünk.

Miért fontos számodra, hogy bejuthass a budapesti Rap Number One verseny döntőjébe?

A rapverseny fődíja egy közös dal és videoklip a magyarországi AK26 hip-hop zenekarral. Jómagam 17 éve űzöm a rapszakmát, de sajnos néhány fellépésen kívül azóta sem sikerült mást ezzel kapcsolatban elérnem. Egy álmom válna valóra, ha megnyerném a versenyt, mert akkor többen megismernék a nevem, és nagyobb eséllyel figyelnének fel rám.

Arról, hogy ki kerül a döntőbe, a közönség dönt, ezért most nagy szükségem van a segítségre.

A Rap Number One verseny első körében sikeresen vetted az akadályokat, hiszen továbbjutottál. Milyen volt a válogató? Hogyan értékelték a produkciódat?

Nagyon kellemes légkörben zajlott a casting, remek volt ott lenni. A zsűri az AK26 két tagja, Giajjenno, és Hiro voltak, valamint BeerseeWalk formáció tagjai és King BJ rapper volt. Az értékelésben azt mondták, tetszett nekik a produkcióm, jó a ritmusérzékem, és hozzátették, a közönség biztosan továbbjuttat és találkozunk még.

Tavaly sikeresen szerepeltél a magyarországi X-Faktorban, Radics Gigi mentoráltjaként a székes feladatig jutottál. Hogy érezted magad a tehetségkutatóban? Segített a szereplés az előrelépésben?

Nagyon sok embert megismertem az X-Faktor által, rengeteg tapasztalatot szereztem. Olyanok voltunk a versenytársainkkal, mint egy nagy család. Sajnos elég korán, a székes feladatnál kiestem, a nézők nem láthattak sokat a tévében, ezért sajnos utána sem történt komolyabb előrelépés, de nem adom fel, idén is jelentkeztem.

Mit vársz az idei X-Faktortól?

Ezúttal kissé más a helyzet, mert nem egyénileg, hanem csapatként, jobban mondva duóként indulunk az egyik haverommal, Girga Tiborral Black Notion néven. Bízunk benne, hogy jól fog elsülni a dolog, de úgy vágunk neki, hogy nincs veszítenivalónk, a tapasztalattal csakis nyerhetünk.

Kevesen tudják rólad, hogy Németországban születtél és török vér is folyik az ereidben. Mikor kerültél a Csallóközbe?

Igen, Hannoverben születtem, édesapám pedig török volt. Kétéves koromban költöztünk Dunaszerdahelyre, és itt is nőttem fel, mert miután édesapám meghalt, itt maradtunk a Csallóközben. Gyerekkoromból emlékszem, amikor még tartottuk a kapcsolatot a török rokonokkal, ez azonban később megszakadt, és sokáig nem tudtam róluk semmit. Két évvel ezelőtt viszont rámtalált a török családom, a nagynénimmel és az unokatestvéreimmel pedig azóta is tartjuk a kapcsolatot. Törökül sajnos egyelőre nem tudok, de sosem késő elkezdeni a tanulást. (nevet)

Hogyan kerültél kapcsolatba a rappel?

A zenei karrierem nagyon egyszerűen kezdődött: volt pár ismerősöm, akik zenéltek, ők segítettek. 13 éves voltam, fogtam egy mp3 lejátszót, betettem 50cent Ind da Clubjának az instrumentálját, és írtam rá szöveget. Nagyon nehezen kezdődött, eleinte nem volt értelme a szövegeknek, az egyik szó csapta a másikat, de idővel fejlődtem és kialakult. Később alapítottunk a haverokkal egy bandát, ami a munka szempontjából jó volt, mert segítettük egymást, és nem sokkal később megcsináltuk az első dalunkat, a Bone Squad - Zoli Disst, amihez videoklip is készült. Utána kezdtünk járni fellépésekre.

Imádom ezt csinálni, a szövegíráskor szinte más fokozatra kapcsol az agyam, az pedig, amikor a színpadon vagyok, leírhatatlan érzés. Ezt tényleg csak úgy lehet csinálni, ha az ember a megszállottja.

Ki a példaképed a szakmában?

Mindenképp az AK26, az ESSEMM, és a BSW. Ők ugyanis szinte a semmiből kezdték a rappelést, és mára sok mindent elértek. Az ő példájukat követem, és bízok benne, hogy egyszer én is vihetem valamire a szakmában.

Mikor jelent meg az első dalod?

13 évvel ezelőtt jelent meg a Nocsika, ez volt az első dalom 14 évesen. Utána jött a Party láz, a Várok rád, a Nanana, az Elérem a célom, a Nem adom fel és a Te vagy.

Több dalodhoz pedig videoklip is készült.

Igen, ezeket többnyire Dunaszerdahelyen forgattuk, és ez tetszett az embereknek is, mindig jók voltak a visszhangok. Éppen a hét végén tervezzük az új dalunk, a Patyarc, Dope, SENEL, Girga - Hiába című számunk klipjének forgatását, ebben a dalban négyen is közreműködünk.

Ha nem kaptam volna az emberektől támogatást és biztatást, már biztosan foglalkoznék a rappel. Nagyon hálás vagyok nekik, és bízok bennük most is, mert nagy szükségem van a segítségükre, hogy bejuthassak a Rap Number One döntőjébe.



(Farkas Linda)