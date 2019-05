Az Atlético Madrid ellen lép pályára az észak-amerikai focibajnokság álomcsapata

Az orlandói All Star-mérkőzésen a tízszeres spanyol bajnok csapat a liga legjobb játékosaiból álló együttessel találkozik a nyári felkészülése keretében.

A korábbi években több angol együttes mellett a Bayern München, a Juventus, az AS Roma és a Real Madrid is volt vendége az All Star-összecsapásnak.

Az Atlético jelenleg második helyen áll a spanyol bajnokságban.

(MTI)