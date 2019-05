Csáky visszatérítené Európát a keresztény értékrendhez

Dióhéjban az az MKP uniós pozíciója, hogy európai szinten fordulatra van szükség, egyfajta visszatérés a keresztény értékrendhez – erről beszélt a listavezető Csáky Pál.

A leköszönő Európai Parlament képviselője kulcskérdésnek tartja, hogy a tömörülése meg tudja-e mutatni az erejét, hogy a három hét múlva esedékes voksoláson meghaladják-e az 5 százalékos bejutási küszöböt. Szerinte a felvidéki magyarok jövője alapozódhat meg ezáltal.

Az alapelvekről szólva szóba került a biztonság, (hiszen az iszlám állam harcosai egyre csak jönnek vissza az EU területére), a migráció rendezése, (a néppárti csúcsjelölt, Manfred Weber is azt mondta, ha megszerzi az EB elnöki tisztségét, akkor prioritása lesz eme feladat). További ilyen prioritás még a kisebbségi kérdés, amit Mészáros Anikó fejtett ki részletesebben, megjegyezve, hogy az EP több politikai dokumentumot letett az asztalra, és fontos, hogy ezeknek a kérdéseknek továbbra is legyen gazdája.

Berényi József a prioritások közül az EU-s költségvetés tervezetét emelte ki. A Nagyszombat Megyei Önkormányzat helyettes vezetője úgy véli, hasznos lenne megakadályozni azt, hogy csökkenjen a mezőgazdaságra és a területfejlesztésre szánt költségvetési összeg.

Csáky szólt a hétvégére tervezett himnuszéneklési rendezvénnyel kapcsolatban is, amit a parlament elé szerveznek. Elmondta, vasárnap több eseményre is sor kerül, és mivel ő a Pro Probitate kuratóriumának elnöke, jelen kell hogy legyen az idén Közép-Szlovákiába szervezett 26. díjátadó ünnepségen. “Losoncon himnuszénekléssel indítunk” – nyugtatott meg mindenkit az EP-képviselő, hogy számára is fontos Kölcsey Ferenc költeménye. De Csáky arra biztat mindenkit, vegyenek részt a pozsonyi eseményen.

“Biztos vagyok benne, hogy több tízezer felvidéki magyar, talán több százezer felvidéki magyar, ha nem is tud fizikailag jelen lenni a várhegyen Pozsonyban, lélekben ott leszünk, együtt énekeljük a himnuszunkat.” – jegyezte meg a politikus. Még mielőtt valaki felhorkanna, hogy de hát ezt a kérdést azért nem kellene kampánycélokra felhasználni, jött a Csáky-féle megnyugtatás: “nem szeretném, ha bárki úgy gondolná, hogy az MKP ezt valamiféle politikai célokra használja fel, ez egy nemzeti érték, közösségi érdek az MKP ezt támogatja.”

(sárp)