A tűzoltók védőszentjére, Szent Flóriánra emlékeztek Ekecsen

Az eredeti elképzelésük szerint egész napos programsorozattal várták volna a helyieket, azonban a kedvezőtlen időjárás ezt nem tette lehetővé, így a tervek június 8-ára, a családi piknik napjára kerültek át. „A Szent Flórián-szobrunkat mindig Flórián napján szoktuk megkoszorúzni. Volt már, hogy szakadó esőben, esernyőkkel a kezünkben tettük ezt meg, így hát ezúttal sem szerettük volna elmulasztani. Úgy véltük, bár a majális programja átkerült júniusra, Flóriánt már nem lett volna illendő akkor ünnepelnünk”- fejtette ki Polák László polgármester.

Az Ekecsi Önkéntes Tűzoltószervezet 63 taggal működik, öt gyermekcsapat büszke vezetői. „Sokat gyakorolunk a kicsikkel, most épp a Lángversenyre készülünk”- fűzte hozzá Gazsó Petronella, az önkéntes tűzoltótestület ifjúsági felelőse, pénztárosa. A felnőttek sem unatkoznak, a körzeti tűzoltóversenyre készülnek. Két magyarországi községgel, Nyúllal és Levéllel is szoros baráti kapcsolatot ápolnak. „Ebben a hónapban Levélre és Nyúlra egyaránt készülünk, ugyanis 130 évesek lesznek az ottani tűzoltószervezetek, s az ünnepségekre minket is meghívtak”- mondta Gazsó Petronella.

„Ekecsen nagy hagyománya van az önkéntes tűzoltómunkának, hiszen a legrégebbi szobrunk a most megkoszorúzott Szent Flórián-szobor. Már 1880-ban is felújították azt. 2016-ban avattuk az önkéntes tűzoltótestület zászlaját. Mivel a falunkban többször volt tűzvész, fontos szerepet tölt be nálunk a testület. Meg kell ugyanis őriznünk azt a biztonságot, melyet a lakosság igényel.

Tűzoltóink nemcsak a tűzbiztonságról, de az árvízvédelemről is gondoskodnak. Az utolsó árvíz 2010-ben volt, ekkor óriási belvízproblémával küzdöttünk, de a tűzoltóink kiválóan megoldották a helyzetet”- emelte ki a polgármester.

Az ekecsiek fontosnak tartják a hagyományőrzést, szeretnék, ha a fiatalok, a gyermekek ismernék Szent Flóriánt, aki az önkéntesség megtestesítője volt.

„Az ő példájával arra kívánjuk felhívni a figyelmet, hogy a segítség jegyében nemcsak önmagunkkal, de másokkal is foglalkoznunk kell”- húzta alá Polák László.

„Ez volt az első év, amikor nemcsak önkéntes tűzoltók, hanem egy kéményseprő, Incédi Lajos és egy pék, Ládi Róbert szintén beállt közénk, s velünk együtt koszorúzott”- tette hozzá nagy örömmel Gazsó Petronella.

SzC