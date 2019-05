Az Egyesült Államokban folyamatosan növekszik a kanyarós megbetegedések száma

A jelentés szerint az Egyesült Államoknak immár 23 tagállamában regisztráltak kanyarót, jelenleg 764 beteget kezelnek. 1994 óta nem volt ennyi kanyarós beteg az országban. A CDC szerint egyedül a múlt héten a pennsylvaniai Pittsburgh környékén 60 megbetegedést diagnosztizáltak.

A betegség elsősorban a nem beoltottakat sújtja, de kisebb mértékben külföldről behurcolt fertőzésről van szó. A CDC ezért a mielőbbi oltást szorgalmazza, s azt javasolja, hogy a gyermekeket két szakaszban oltsák be kanyaró, mumpsz és a rubeola ellen: 12-15 hónapos és négy-hatéves korban. Az amerikai sajtóban - például a Time magazinban -nyilatkozó orvosok és egészségügyi szakemberek szerint ajánlatos lenne az idősebb korúaknak is megújítaniuk az oltást, mert nem biztos, hogy az 1960-as években beadott vakcinák változatlan védettséget nyújtanak.

Az oltás egyébként a CDC szerint 97 százalékos védettséget nyújt a kanyaró ellen. A The New York Times című lap arra emlékeztet: járvány idején hathónapos gyermekeket is be lehet oltani.

A legtöbb megbetegedést az északnyugati Washington államban, valamint New York Brooklyn negyedében regisztrálták, de a minap két kaliforniai egyetemen is csaknem 900 embert - diákokat és oktatókat - helyeztek karanténba a fertőzés veszélye miatt. New York városában Bill de Blasio polgármester büntetés terhe mellett kötelezővé tette az oltást, s amelyik szülő nem oltatja be gyermekét, akár ezer dolláros büntetést is fizethet.

2000 és 2016 között világszerte 80 százalékkal csökkent a kanyarós megbetegedések száma, két évvel ezelőtt azonban a betegség sok országban ismét felütötte fejét, elsősorban a szegénység, a háborúk és az ebből következő vakcinahiány miatt. Április elején az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) bejelentette: az idén háromszor annyi kanyarós megbetegedést diagnosztizáltak világszerte, mint 2018 első három hónapjában.

Az Egyesült Államokban 1963 - vagyis a védőoltások bevezetése - előtt évente mintegy négymilliónyi amerikai betegedett meg kanyaróban, de 2000-re a betegség gyakorlatilag megszűnt Azóta viszont Amerika-szerte felerősödött az oltásellenes mozgalom, amely részben az interneten terjedő téveszméknek tudható be.

Pár nappal ezelőtt Donald Trump amerikai elnök is arra sürgette az amerikaiakat, hogy oltassák be gyermekeiket.



MTI