Egy öreg halász halála Bősön

Bíró Antal 82 éves bős-malomfölei halász halászni indult egyedül a közeli nagyerdei Duna-ágba, ahol előző napon hálóit kivetette. Délben nem ment haza ebédelni, hozzátartozói azonban nem gondoltak rosszra, mivel az ilyesmi máskor is előfordult az idős emberrel. Délután néhány fiú egy gazdátlan csónakot vett észre a víz közepén – „ülődeszkája is ott úszott a vízen”. A fiatalok sejtették, hogy valami szerencsétlenség történhetett, ezért körülnéztek a környéken. Nem messze a csónaktól a part mellett megtalálták vízbe fúlva a halászt, aki „holtan is kezeivel görcsösen kapaszkodott a parti nádba és egy fa ágába”. A korabeli tudósító (szignója: –b.–) úgy értesült, hogy Bíró Antal „minden valószínűség szerint állva való evezés közben elcsúszott a roppant alacsony csónak nedves fenekén, kibukott belőle, úszva a part felé igyekezett, de a meredek parton öreg karjaival már nem tudott fölkapaszkodni, és a mély vízben lelte halálát”.

Lássuk, hogyan nézett ki egy csallóközi osztálykirándulás programja bő 90 évvel ezelőtt. A Csallóközi Hírlap egy, az alistáli római katolikus népiskola 132 „felső osztályú növendékei és az ismétlő iskolások” komáromi kiruccanásáról számol be részletesen. Hajnalban tizenkét felpántlikázott kocsi vitte víg énekszó mellett „a vidéki és majori gyermekeket” a felistál–alsónyárasdi állomásra. Komáromban a községi iskola tantestületének a kiküldötte, Vánkai J. tanító fogadta a kirándulókat, „ki egész nap fáradhatatlan kalauza volt a tanulni vágyó gyermekeknek”. Az alistáliak elsőnek a gázgyárat látogatták meg, hol „egy órai szemlélet után teljesen tiszta képet nyertek a világítógáz gyártásáról”. A kórházban az igazgató és a főorvos a röntgengépet mutatták be külön a fiúknak és külön a leányoknak, és „egy mesterségesen, gumicsövön át táplált apróságot, akinek a lúgkő összemarta a nyelőcsövét, s kit két év óta táplálnak ilyen módon” a hospitálban.

A kultúrpalotában nem mással, mint dr. Alapy Gyulával és dr. Baranyay Józseffel barangolhattak a csallóközi nebulók az intézmény régiség-gyűjteményei között, sőt, a két szakember (mára tudjuk, mindketten a szlovákiai magyar szellemi történet kiemelkedő alakjaivá váltak) „szép és élvezetes előadásokat tartott nekik minden teremben”. A Szent András-templomban Molecz Tivadar karnagy játszott a gyermekeknek a hatalmas orgonán. A kirándulók továbbá „megtekintették a Spitzer-féle könyvnyomdát és könyvkötészetet”, „a Városi Mozgó Színházban kétórás előadást néztek végig”, majd Jókai Mór szülőházához mentek, hol egyidejűleg a főgimnáziumot is megtekintették – tudjuk meg a Csallóközi Hírlap 1925. június 14-i számából, melyből többi fenti híreinket is válogattuk.

(Lelkes Vince)