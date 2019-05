A szlovák válogatott tündöklése és bukása a hoki-világbajnokságokon – 3. rész

2014

A 2014-es tornának Fehéroroszország volt a házigazdája. A szlovák válogatott az A csoportba kapott besorolást Kanada, Svédország, Csehország, Franciaország, Norvégia, Dánia és Olaszország mellett.

A szlovákok egy hosszabbításos vereséggel kezdtek a csehek ellen, ami az erőviszonyokat tekintve nem egy rossz eredmény, viszont Jágr 2 perccel a mérkőzés vége előtt egyenlített, így viszont már kissé keserűbbnek tűnik a vereség. A szlovák válogatott a kanadaiak ellen is megszerezte a vezetést Sloboda révén, a tengerentúliak viszont az utolsó harmadban 1:4-re módosították az eredményt. Bár a csoport két favoritja ellen nem sokan vártak meglepetést a szlovákok részéről, a franciák ellen azonban már mindenki győzelemre számított. Šatan és Nagy két találatával a szlovák csapat már 3:1-re vezetett, de az utolsó harmadban a gallok alig tíz perc alatt négyszer is betaláltak, Szlovákia így 3:5-ös vereséget szenvedett.

A norvégek ellen szintén nehezen indult be a gépezet, de azért sikerült győzniük 5:2-re, a svédek ellen viszont esélye sem volt a szlovák válogatottnak (1:3). Szlovákia az utolsó két csoportmeccsén győzelmet aratott (Olaszország 4:1, Dánia 4:3), de egy ponttal így is lecsúszott a továbbjutást érő negyedik helyről. Az összesített rangsort figyelembe véve Szlovákia a 9. helyen végzett a világbajnokságon.



Fotó: TASR

Szlovákia tehát nem jutott be az egyenes kieséses szakaszba, ott voltak viszont a franciák, valamint a házigazda fehéroroszok is. Más kérdés, hogy mindkét csapat a negyeddöntőben búcsúzott a küzdelmektől: a franciák Oroszországtól (0:3), a fehéroroszok pedig Svédországtól (2:3) kaptak ki.

Az aranyérmet az oroszok szerezték meg, miután a döntőben 5:2-re verték a finneket. A harmadik helyért Svédország és Csehország mérkőzött meg, 3:0-s győzelmüknek köszönhetően pedig a skandinávok állhattak fel a dobogó legalsó fokára.

A világbajnokság tíz legeredményesebb játékosa közé egy szlovákiai is bekerült: Michel Miklík hét mérkőzésen 4 gólt és 7 gólpasszt szerzett.

2015

Egy évvel később Csehországban rendezték a világbajnokságot, a szlovák válogatott pedig szinte hazai pályán érezhette magát: a közeli helyszínnek köszönhetően rengeteg szurkoló érkezett Szlovákiából.

A szlovák csapat az Egyesült Államok, Finnország, Oroszország, Fehéroroszország, Norvégia, Dánia és Szlovénia mellett került a B csoportba, amelyből előzetesen nem tűnt lehetetlen feladatnak a továbbjutás. A szlovák hokisok azonban „szokásukhoz híven” saját magukat hozták nehéz helyzetbe: a gyengécske dánokat csak rávezetésekkel (4:3), a fehéroroszokat pedig hosszabbításban (2:1) tudták legyőzni. A szlovének ellen kis híján megégették magukat, ugyanis egészen az utolsó harmadig 0:1-re veszítettek, de aztán Meszároš és Gáborík két találatával 3:1-re fordították az eredményt. A norvégok ellen viszont teljesen csődöt mondott a szlovák csapat – Surový és Gábor góljának köszönhetően már 2:0-ra vezettek, a végeredmény azonban 2:3 lett.

Az alacsonyabban rangsorolt csapatok ellen tehát nem tudtak eredményes játékot mutatni a szlovákok, a hátralévő meccseken viszont már csak erősebb ellenfelek vártak Vůjtek védenceire. A finnek ellen egészen az utolsó harmadig tartották a tempót a szlovákok, majd az utolsó tíz percben három gólt is kaptak. Az oroszok (2:3) és az amerikaiak (4:5) ellen hosszabbításban kaptak ki – az utóbbiakkal vívott mérkőzésen Szlovákia 0:3-ról fordított 4:3-ra, de a tengerentúliak egyenlíteni tudtak, majd a ráadásban is betaláltak.

Szlovákia így a csoport ötödik helyén végzett, öt ponttal lemaradva a negyedik helyen továbbjutó Fehéroroszoktól. A szlovák csapat összesítésben a 9. helyen végzett.



Fotó: TASR

A döntőben a két gigász, Kanada és Oroszország csapott össze és mondhatni egyértelmű kanadai győzelem született (6:1). A harmadik helyet az Egyesült Államok csapata szerezte meg, miután a bronzmeccsen 3:0-ra legyőzte Csehországot.

A szlovákok legeredményesebb játékosa Marián Gáborík (4 gól, 2 assziszt) és Vladimír Dravecký (1 gól, 5 assziszt) lett.

2016

A csehországi vébét követően távozott posztjáról Valdimír Vůjtek, helyét pedig az a Zdeno Cíger vette át, aki korábban a Slovan vezetőedzőjeként tevékenykedett.

Kilenc év után újfent Oroszország rendezte a világbajnokságot, Magyarország pedig hét év után visszatért a világelitbe. Csak úgy, mint ezt megelőzően (2009-ben), ezúttal is egy csoportba került Szlovákia és Magyarország. A két válogatotton kívül még Finnország, Kanada, Németország, az Egyesült Államok, Fehéroroszország és Franciaország alkotta a B jelű nyolcast.

A szlovákok újfent a magyarok ellen kezdtek: Banham még válaszolni tudott Marcinko találatára, de Jurčo, Sekera és Lušňák találatával Szlovákia egyértelműen eldöntötte a három pont sorsát. Ezt követően a franciákat is simán lenyomták (5:1), de a következő meccseken óriási pofonokba futott bele a szlovák csapat. A németek ellen 1:0-ra vezettek, a végeredmény 1:5 lett; a fehéroroszok ellen 2:0-ra vezettek, a végeredmény 2:4 lett. Kanada és Finnország ellen gólt sem tudott lőni a szlovák csapat, viszont a két meccsen összesen tízet kapott (0:5 és 0:5). Az utolsó csoportmeccsen ugyan hosszabbításban legyőzték az amerikaiakat, de az eredmény már nem osztott, nem szorzott: Szlovákia a csoport 5. helyén végezve újfent lemaradt a negyeddöntőről. Az összesített sorrendet tekintve Szlovákia az előző évi világbajnoksághoz hasonlóan a 9. helyen végzett.



Fotó: TASR

Ami a magyarokat illeti: a szlovákok elleni vereséget követően kikaptak Kanadától (1:7), Franciaországtól (2:6), Finnországtól (0:3), az Egyesült Államoktól (1:5) és Németországtól (2:4) is. Csupán a fehéroroszokat sikerült megverniük (5:2), de ez az egyetlen győzelem sem változtatott azon, hogy Magyarország egy év után újfent visszakerüljön a Divízió I-be.

A döntőben Kanada 2:0-ra legyőzte Finnországot, így megvédte világbajnoki címét. A harmadik helyet az oroszok szerezték meg – a bronzmeccsen, az Egyesült Államokat győzték le 7:2-re.

A szlovák csapatban ezúttal sem volt olyan játékos, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott volna, a legeredményesebb hokis Tomáš Jurčo lett 2 góllal és 3 assziszttal.

2017

Ha valaki azt gondolta, hogy a 2008-as világbajnokságon szerzett 13. helyével már nem süllyedhet lejjebb a szlovák válogatott, az tévedett…

A Franciaország és Németország által közösen rendezett világbajnokságon Szlovákia egy kiegyensúlyozottnak mondható csoportban kapott helyett, ehhez képest a rendes játékidőben egyetlen mérkőzést sem tudott megnyerni. De kezdjük az elején!

Már akkor érezhető volt, hogy gondok lesznek a továbbiakban, amikor Szlovákia csak hosszabbításban tudta legyőzni a csoport leggyengébb válogatottját, Olaszországot (3:2). Arra viszont talán nem sokan számítottak, hogy az itáliaiak elleni győzelem lesz az egyetlen, amelyet feljegyezhet a szlovák válogatott a világbajnokságon.

A továbbiakban Szlovákia hat mérkőzésen szenvedett vereséget. A lettek ellen 1:3-ra, a dánok ellen rávezetésekkel 3:4-re, a németek ellen szintén rávezetésekkel 2:3-ra, az oroszok ellen 0:6-ra, az amerikaiak ellen 1:6-ra, a svédek ellen pedig 2:4-re kapott ki a szlovák válogatott.

A mindössze 4 szerzett pont azt jelentette, hogy Szlovákia az utolsó előtti helyen végez a csoportjában, miközben Németország, Dánia és Lettország is jobb eredményt ért el. Szlovákia az összesítésben a 14. helyen végzett (csupán a kieső Olaszországot és Szlovéniát megelőzve), ami a szlovák hoki történetében a válogatott eddigi legrosszabb helyezése.



Fotó: TASR

Kanadának ezúttal is sikerült egészen a döntőig menetelnie, de másodszor már nem tudta megvédeni világbajnoki címét – a svédek ellen 1:2-es vereséget szenvedtek. A harmadik helyet Oroszország szerezte meg azzal, hogy a bronzmeccsen 5:3-re legyőzte a finn együttest.

A szlovák válogatott lehangoló produkcióját hűen tükrözi, hogy legeredményesebb játékosuk, Michel Miklík 5 pontot (3 gól, 2 assziszt) szerzett a kanadai táblázaton.

2018

A 2017-es világbajnokságot követően a Szlovák Jégkorong-szövetség és Zdeno Cíger útjai elváltak, a válogatott élére pedig újfent egy külföldi szakember, Craig Ramsey került.

A legutóbbi, dániai világbajnokságon Szlovákia Svédország, Oroszország, Csehország, Svájc, Franciaország, Ausztria és Fehéroroszország mellett az A jelű csoportba került.

Az előző vébéhez képest a szlovákok láthatóan felkészültebben érkeztek, ezt az is bizonyítja, hogy első csoportmeccsükön kis híján sikerült meglepniük a cseheket. Krištof és Sekera góljával Szlovákia még a mérkőzés utolsó percében is vezetett 2:1-re, de Nečasnak tíz másodperccel a végső dudaszó előtt sikerült kiegyenlítenie. A hosszabbítást a csehek bírták jobban (3:2), így a szlovákoknak három helyett egy ponttal kellett megelégedniük. A svájciak ellen egy kőkemény meccsen kaptak ki a szlovákok (0:2), de aztán az osztrákokat (4:2) és a franciákat is (3:1) sikerült két vállra fektetniük.

A csehek után a svédeket is sikerült megszorongatniuk a szlovákoknak, a skandinávok csak hosszabbításban tudtak győzni (4:3). Az oroszok ellen nem sok esélye volt a szlovák csapatnak (0:4), a fehéroroszokkal viszont egy izgalmas gólfesztivált rendeztek: tíz perccel a mérkőzés vége előtt még a beloruszok vezettek 3:4-re, de aztán jött Jurčo, Hovorka, Ďaloga, valamint Krištof, az állás pedig 7:4-re módosult.

A szlovák válogatott tehát a gyengébb csapatok ellen hozta a kötelezőt, és egy-egy favoritot is sikerült megszorongatnia. Szlovákia végül egy ponttal maradt le a továbbjutást jelentő negyedik helyről, összesítésben pedig a 9. helyen végzett, ami a 2017-es vébéhelyezéshez képest mindenképp előrelépést jelent.



Fotó: TASR

A világbajnokság meglepetéscsapata Svájc volt, amely 2013 után újfent bejutott a döntőbe úgy, hogy a negyeddöntőben Finnországot, az elődöntőben pedig Kanadát verte egyaránt 3:2-re. A helvétek drámai mérkőzésen küzdöttek meg az aranyéremért – a rendes játékidőt követően 2:2 volt az állás, a rávezetésekben pedig a svédek bizonyultak jobbnak. A harmadik helyet az Egyesült Államok szerezte meg úgy, hogy a bronzmeccsen 4:1-re legyőzte Kanadát.

A szlovák válogatott legeredményesebb játékosa egy veterán lett, Ladislav Nagy hét mérkőzésen 10 pontot termelt a kanadai táblázaton (1 gól, 9 assziszt).

