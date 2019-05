Úszó Bajnokok Sorozata - Hosszú kiváló időkkel nyert három számban

A háromszoros olimpiai bajnok sorrendben 200 méter pillangón, 100 méter háton és 200 méter vegyesen diadalmaskodott, ráadásul mindhárom futamban kiváló időket úszott. Kezdésképpen 200 méter pillangón 2:06.62 perccel, a világ idei legjobbjával nyert, itt Kapás Boglárka 2:07.67-tel a harmadik lett. Ezt követően 100 méter háton óriási hajrával 59.58-cal a 2019-es rangsor harmadik legjobb eredményét érte el, majd 200 méter vegyesen 2:08.81-gyel győzött, amivel szintén harmadik a listán - az első kettő idő is az ő nevéhez fűződik. Utóbbi számban Jakabos Zsuzsanna 2:14.12-vel a negyedik lett.

"Nagyon boldog vagyok, különösképpen a 200 vegyesen úszott időmmel, hiszen az már a harmadik versenyem volt ma. Rengeteg apró dologban tudtam most előrelépni, és úgy érzem, ennek meg is van az eredménye, bár most még magamat is megleptem kicsit" - nyilatkozta Hosszú, aki saját tervezésű dresszében úszott a Duna Aréna közönsége előtt.

Férfi 100 méter pillangón újra találkozott egymással Chad Le Clos, Milák Kristóf és Cseh László: a szoros csatából ezúttal a dél-afrikai klasszis (51.25) jött ki jobban, Milák másodikként (51.67), Cseh harmadikként (52.20) csapott célba. A 19 éves Milák - aki szombaton kiváló idővel nyerte a 200 méter pillangót - azt mondta, kicsit csalódott, ugyanis szeretett volna 51.50 alá bekerülni.

A magyarok közül még Bernek Péter volt érdekelt, 400 méter gyorson 3:56.40-es idővel a negyedik lett.

Vasárnap a Duna Arénában rendkívül jó teljesítményeket láthatott a közönség, Hosszún kívül például az ugyancsak háromszor győztes svéd Sarah Sjöström 50 méter pillangón a világ idei legjobbjával győzött, férfi 400 méter gyorson pedig a litván Danas Rapsys az utolsó 150-en még a világcsúccsal is "versenyben" volt.

A 3,9 millió dollár összdíjazású elitsorozatban egy számban csak négyen versenyeznek egymással, a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA a legjobbakat hívja meg, többek között olimpiai bajnokokat, világbajnokokat, ranglistavezetőket. A számok győztesei 10 ezer dollárt kapnak, a második helyezettek 8 ezer, a harmadikok 6 ezer, a negyedikek 5 ezer dollárt vihetnek haza, míg egy esetleges világcsúcs további 20 ezer dollárt ér.

A sorozat három állomásból áll. Április végén a kínai Kuangcsou városában rajtolt, majd Budapest után május 31-én és június 1-jén az egyesült államokbeli Indianapolis következik.

A vasárnapi győztesek:

férfiak:

400 m gyors:

Danas Rapsys (litván) 3:43.36 perc

100 m pillangó:

Chad Le Clos (Dél-afrikai Köztársaság) 51.25 másodperc

200 m mell:

Anton Csupkov (orosz) 2:08.23 perc

200 m hát:

Jevgenyij Rilov (orosz) 1:55.92 perc

100 m gyors:

Pieter Timmers (belga) 48.32 másodperc

50 m mell:

Joao Gomes Junior (brazil) 26.64 másodperc

50 m hát:

Justin Ress (amerikai) 24.68 másodperc

nők:

200 m pillangó:

Hosszú Katinka 2:06.62 perc

50 m gyors:

Sarah Sjöström (svéd) 23.97 másodperc

100 m hát:

Hosszú Katinka 59.58 másodperc

50 m pillangó:

Sjöström 25.32 másodperc

200 m vegyes:

Hosszú Katinka 2:08.81 perc

100 m mell:

Julija Jefimova (orosz) 1:05.99 perc

200 m gyors:

Sjöström 1:56.58 perc

(MTI)