Hat év letöltendőt kapott a Fülöp-szigeteki Henry gyilkosa!

A büntetést a legenyhébb végrehajtási fokozatú büntetés-végrehajtási intézetben kell letöltenie.

Az ítélethirdetést megelőzően a vádlott beismerte bűnösségét. Ennek okán a bíróság nem folytatta a bizonyítási eljárást a bűncselekménnyel összefüggésben.

"Bűnös vagyok" - jelentette ki a megtelt tárgyalóteremben.

A Dunaszerdahelyi járásból származó Hossu tavaly május végén úgy megverte a Fülöp-szigeteki Henry Acordát Pozsony belvárosában, hogy a sértett néhány nappal később belehalt sérüléseibe.

„Aznap volt egy céges akciónk, ezért hamarabb hazamentem a munkából, majd kora este mentem az eseményre. A hotelben söröztünk a kollégákkal és a felettesekkel, majd mentem a városba, hogy iszok még néhány korsó sört“– vallotta Hossu a bíróságon.

A gyanúsított beismerte, hogy a múltban pszichológushoz járt és nyugtatókat szedett. Emellett azt is beismerte, hogy a sör mellett Paretin nevű tablettákat is bekapott, és mielőtt elment volna a céges akcióra, kétszer Lexaurint is bevett.

Az ominózus napon több ismert szórakozóhelyre is ellátogatott Pozsony belvárosában. Hossu nem tudott pontos választ adni az ügyész kérdésére, hogy aznap mennyi alkoholt fogyasztott, de valósznűleg több mint 20 nagy sört és vagy fél liter vodkát ivott. „A támadásra nem emlékszem pontosan, hiányosak az emlékeim” – mondta Hossu.



(TASR/para)