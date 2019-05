Borkülönlegességek, szakértők és korlátlan borkóstolás a május végi BraVinO wine show programján

Ausztria, Csehország, Magyarország és Szlovákia magas minőséget képviselő, sikeres borászai kóstoltatják majd korlátlanul a boraikat, melyekből több, mint 150 féle kerül bemutatásra – mindez egy belépőjegy megváltásával. Többek között olyan neves borrégiók boraival találkozhatunk, mint Tokaj, Villány, Szekszárd, Somló, Burgenland és még sok más.

A sétálókóstolóval párhuzamosan a mélyebb tudásra szomjazók külön jegyet válthatnak az ültetett kóstolóval egybekötött mesterkurzusokra is, melyeken elismert borszaktekintélyek izgalmas előadásaiban lehet részük. Idén Szekszárd és Eger bikavérei mérik össze erőiket Heimann Zoltán, szekszárdi borász vezetésével, ezt követően pedig tradicionális és új fajták kerülnek bemutatásra Elizabeth Gabay, nemzetközileg elismert Master of Wine titulussal rendelkező borszakértő bevonásával. Elizabeth az utóbbi 20 évben sokat járt Magyarországon és tavaly novemberben Szlovákiában is, így jó éttekintéssel rendelkezik az itt honos fajtákról - a résztvevők számára biztosan érdekes lesz meghallgatni, hogy egy nemzetközi szaktekintély miként vélekedik az itt élő nemzetek borairól. A mesterkurzusok kapacitása korlátozott, ezért érdemes mielőbb bebiztosítani a helyünket.

A baráti hangulatú bormustra jó lehetőséget kínál a borászokkal való személyes találkozásra, új szakmai kapcsolatok kiépítésére és természetesen a saját és régiónkban élő nemzetek borkultúrájának alaposabb megismerésére.

A HORECA szektor képviselőinek a szervezők, előzetes regisztráció mellett, még kapunyitás előtt díjmentes belépést biztosítanak.

A kiállítók listája ITT érhető el! Jegyvásárlás és további információ: www.bravino.sk

(PR-cikk)