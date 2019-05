Újabb napi szélső – a kulturális miniszter asszony esete a homofóbiával

Mert ha valaki ügyes, és erényt akar faragni mások vagy önnön hibájából, maximum mosolygunk egyet. Lásd. A Híd elszúrta a himnusztörvényt, s most, amikor kínkeservvel (és ki tudja, minek az árán) azt a parlamentben rendbe tette, szinte a nemzet(iség) megmentőjévé píározza magát.

Na de a smeres Blaha képviselő úr, aki épp az Európai Ügyek Bizottságának az elnöke, feltornázta magát az unióellenesség ama fokára, hogy saját pártja kormányfőjének kellett nyilvánosan rápirítani és kilátásba helyezni egy dádát (helycserét, valagba rúgást – kinek hogyan tetszik).

Viszont Blaháról a FB-nak köszönhetően tudjuk, hogy régen és stabilan ő a smer szélsőbalos (szerinte neomarxista) trollja.

Ezt volt képes űberelni a kulturális miniszter asszony, akinek személye ellen már kinevezésekor tiltakozott a szakma. Az hagyján, hogy Soros-konteóhívő, mert valami kis őrültség mindenkinek kell, minap azonban szobafestésnek álcázva próbálta kitessékelni a pozsonyi Kunsthalléból a képzőművészeket. Nem annyira szakmai, mint inkább „ráteszemakezematermeitekre” alapon az ismert magyar recept alapján (lásd a komplett várdombot, mostanában az OSZK száműzése folyik), mert sürgősen el kellett volna költenie 260 (gyűlölt) európai millát valamire, amit még nem csinált meg. A dolog odáig fajult, hogy mára kénytelen volt jogalanyiságot ígérni az érintetteknek… Ez még nem a csúcs, emlékezhetünk, volt itt olyan kultuszminiszter is, aki miatt a művészek és az értelmiség jobb híján elfoglalta a minisztérium épületét…

Nos, úgy látszik, besztercebányai lévén levette a mintát K.-ék ottani megyei ténykedéséről is. Ominózis alak és családja, és baráti köre, amíg a megyén ispánkodtak, szintén vontak meg önkényesen kulturális támogatásokat a nekik nem tetsző, nem eléggé nemzeti táncelőadástól példának okáért. Csak. Most a miniszter asszony rátesz egy lapáttal és en bloc blokkolta az LGBTI közösség összes kulturális projektjét. Tegyük hozzá, leginkább már bejáratott, ún. ismétlődő projektekről van szó, ismert a színvonal, a tradíciók, a kritikai visszhangok – semmi új a nap alatt. De azért a miniszter asszony, akinek nevét már csak azért sem érdemes itt leírni, mert át kéne kapcsolnom a billentyűzetet, de annyi fáradtságot nem ér (fú, elismerem, most ez túlment a jó modor határain…). Közben kiderült, nem igaz, hogy az illetékes bizottság javasolt volna 0 összeget. Épp fordítva, a szlovák (politikai) kultúra nagyasszonya (csak Matečná vagy Lubyová el ne irigyelje a címet) a bizottság egyértelmű és magas pontszámot adó döntése ellenére állította le a dotációkat. Önkényesen. Na most: kulturált országok kulturált kulturális minisztere ilyet Európában (ha Blaha párttársa, ha nem) nem tesz. Vagy ha igen, akkor azonnali „gránitszilárdságú” indoklással. Ilyen indoklás el nem hangzott. Tehát csak egyre gondolhatunk. A közösséget mint olyat kellett hátrányos helyzetbe hozni a szakmai megítélés dacára. S mivel ez a közösség szexuálisan más, a miniszter asszony homofóbként viselkedik. Ami megint csak illetlen dolog, sőt kulturált országok kulturált kulturális minisztere nem is szabad, hogy homofób legyen. Már azért sem, mert ugye van ez az állítólagos törvény előtti egyenlőség.

Kivéve, ha valaki el akarja csaklizni a még inkább homofób politikusok potenciális választóit, mert akkor lehet, hogy ő maga nem is homofób, csak azt hazudja magáról, hogy nagyobb homofób, mint az eddigi legnagyobb homofób. Fuj.

Én ugyan tudományosan nem kutattam sem a szélsőjobb, sem a szélsőbal homofóbiáját (mindkét oldalon van belőle bőven az igény szintjétől a program szintjéig, sőt akad abból középen is…), de azt tudom, hogy nem demokratikus dolog kirekeszteni bárkit szexuális orientáltsága alapján.

Hányok a meggyőződéses homofóboktól. Na és azoktól, akik még csak nem is meggyőződésesek, hanem csak simán érdekből vállalják a homofób szerepet… azoktól duplán. Amennyiben pedig az illetők közben ráadásul és gátlástalanul eljátsszák, hogy a kulturális tárcát vezetik, azt inkább le se írom.