Halaszthatják a kötelező óvodalátogatást, nincs elég férőhely meg óvónő

A koalíciós képviselők készek tárgyalni az illetékes szervezetekkel és az ellenzékkel is arról a javaslatról, amely előírná a kötelező óvodalátogatást az ötéves gyerekek számára. Kilátásba helyeztek módosításokat, valamint azt is, hogy egy évvel elhalasztják a törvény hatályba léptetését. Ezt Ľubomír Petrák (Smer-SD), a parlament oktatási bizottságának elnöke jelentette be pénteken.