Ittas hajtót büntettek a rendőrök Hetényen – társa ült a helyére a lovaskocsin, az igazi kaland csak ekkor kezdődött!

Hétfőn éjszaka fél 11 környékén egy lovasszekeret állítottak meg az ógyallai rendőrök Hetényen (Komáromi járás) – tájékoztatta a Paramétert Renáta Čuháková, Nyitra megye rendőrségi szóvivője.

Mint kiderült, a lovasszekér hajtója erősen ittas állapotban volt, az 52 éves férfi szervezetében 1,9 ezrelék alkoholt mértek.

A férfit azonnal őrizetbe vették a rendőrök. A lovasszekéren a vele lévő társa vette át az irányítást, és folytatta az útját. Csakhogy alig két órával később őt is megállították, ezúttal a bátorkeszi rendőrök. Vele is elvégeztették az alkoholtesztet, és kiderült, ő még a korábban megbüntetett társánál is részegebb volt: egészen pontosan 2,04 ezrelék alkohol volt benne.

Az éjszakai kocsis kaland vége az lett, hogy mindkét hajtó cellába került, ittas veszélyeztetéssel gyanúsították meg őket.

A rendőrség figyelmeztet, az alkohol a kormány és a gyeplő mögé sem tartozik.



(para)