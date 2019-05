Óriási lépés a Pátria hallgatósága felé: Dunaszerdahelytől Kassáig szólhat a rádiónk

A szakmai tanács tavaszi ülésén 20 frekvenciát osztottak ki, ebből a Pátria három helyszínen jött ki nyertesként. Pelsőc és Szepsi megszerzéséről már korábban is beszéltek, ám most ezek mellett egy nagyobb lefedettségű újvári frekvencia is a Pátriához került.

Hatalmas dolognak tartja Rigó Konrád, hogy az utóbbi időben Szenccel és Dunaszerdahellyel együtt összesen 5 új frekvenciával bővült a Pátria. „Aki jártas a magyar rádiónk történetében, az tudja, hogy ez egy óriási lépés. Jó érzés, hogy vannak dolgok, amik nagyon jó úton járnak.” – reagált a fejleményre a hidas kulturális államtitkár.

Lovász Attila, az RTVS nemzetiségi adásának igazgatója a két keleti (Szepsi, Pelsőc) frekvenciával összefüggésben megjegyezte, azok eddig pátriás szempontból néma vidékeket, fehér foltokat szüntetnek meg. Ami Érsekújvárt illeti, a korábbi frekvencia hasonló teljesítményű volt, de ennek a most megszerzettnek kedvezőbb a tájoltsága, így annak hatósugara majd Dunaszerdahelyig is elér.

Ennek a mostani érsekújvári frekvenciának a hatósugara soványabb területet "gyűr" maga alá.

Lovász reméli, a rádió hallgatottsága néhány ezerrel is megugorhat, főként a Csallóköz keleti felén. A közszolgálati média nemzetiségi adásának vezetője megjegyezte, mostantól majd az egyetlen fehér foltot Kassa város jelenti, ami még megoldásra vár.

Az erősebb újvári frekvencia használatával majd Dunaszerdahelytől lehet úgy autózni nagyjából Kassáig, hogy végig az FM tartományban hallgatunk Pátriát. Ha lesznek is kiesések, azokról esetleg a nógrádi dombok tehetnek majd.

Az új frekvencia még idén működésbe lép, attól kezdve Pelsőc 89,6-os, Szepsi 105,8-as, az Érsekújvár pedig a 98,7-es frekvencián lesz elérhető.

