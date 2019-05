Tornádók pusztítanak az Egyesült Államokban

A missouri Joplin város közelében hárman életüket vesztették és sokan megsérültek helyi tisztségviselők szerint, akiket az NBC tévé idézett.

Joplint szinte napra pontosan nyolc évvel ezelőtt majdnem teljesen elpusztította egy tornádó, és 158 ember halálát okozta.

A szomszédos Oklahoma államban a mostani tornádó hatására hirtelen megáradt az Arkansas folyó. Webbers kisvárosban sok lakosnak biztonságos helyre kellett menekülnie otthonából.

Súlyos károktól tartanak a missouri Jefferson városban is, ahol szintén nemcsak a szél, hanem áradás is pusztít, mert jelentősen nő a Missouri folyó szintje. Vízszintemelkedés várható a Mississippin is.

Az amerikai meteorológiai szolgálat szerda estig 22 tornádóról kapott bejelentést, de közölte, hogy ezek között lehet ismétlődés.

(MTI)