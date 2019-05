Minden adott, hogy Komárom jó példával járon elöl, de nem úgy tűnik, hogy azt teszi

Nyugodt körülmények között zajlanak az EP-választások Komáromban. A 3-as számú választási körzetben, az egyik kereskedelmi középiskolában azt nyilatkozták, eddig inkább az idősebbek járultak az urnákhoz. Ugyanezt mondták a 29-es körzetben is, amelyik a Komenský Utcai Szlovák Tannyelvű Alapiskolában foglal helyet.

A TASR hírügynökség által megszólított egyik választó szerint bár nem ez a mostani helyzet, de Komárom méltán mutathatna példát a magas részvételi arány tekintetében. Hiszen a városban található az Európa-udvar, ami a település történelmi központja egyik legnagyobb turisztikai látványosságának számít, és a tér 45 különböző európai ország építészeti stílusát mintázza. "Ezért közelebb is vagyunk Európához, mint bármelyik másik szlovákiai város" - véli a mikrofonvégre kapott komáromi polgár.

Mások is azt mondják, hogy sok előnnyel járt a város számára az EU-s tagság. Ilyen például az is, hogy uniós alapokból finanszírozzák a komáromi kórház sürgősségi osztályát is, aminek teljes összege 9 millió eurót emészt fel és 2021-ben készül el.

TASR