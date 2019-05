Magyar Kupa – Másodszor hódította el a trófeát a Vidi (Videó)

A kispestiek Holender Filip 11-esével szereztek vezetést az első félidőben, a hajrában aztán előbb Marko Scepovic egyenlített a 80. percben, a mérkőzést eldöntő gólt pedig Anel Hadzic lőtte a 91. percben.

A székesfehérváriak történetük során másodszor hódították el a trófeát, az első diadalukat még 2006-ban aratták.

Magyar Kupa, döntő:

MOL Vidi FC-Budapest Honvéd 2-1 (0-1)

Groupama Aréna, v.: Iványi gólszerzők: Scepovic (80.), Hadzic (91.), illetve Holender (14., 11-esből) sárga lap: Vinicius (13.), Stopira (26.), Elek (35.), Scepovic (37.), Nikolov (55.), Hadzic (92.), Kovács I. (94.), illetve Nagy G. (32.), Lovric (53.), Batik (57.), Kukoc (92.)

MOL Vidi FC: Kovácsik - Fiola (Kovács I., a szünetben), Juhász, Vinicius, Stopira - Pátkai (Futács, 73.), Elek (Hadzic, a szünetben) - Nikolov, Nego, Scepovic - Huszti Budapest Honvéd: Gróf - Batik, Kamber, Lovric - Mezgrani, Heffler, Gazdag (Ben-Hatira, 69.), Nagy G., Uzoma (Kukoc, 81.) - N'Gog (Danilo, 77.), Holender



A kispesti szurkolók a csapatok kivonulásakor piros-fekete füstbe borították a szektorukat és azzal a szöveggel fogadták kedvenceiket, hogy "kupát mindenáron". Az első percek kiegyenlített játékot hoztak, mindkét csapat a biztonságos védekezésre helyezte hangsúlyt, kockázatot egyik fél sem vállalt a támadásvezetések érdekében. Az első helyzetet Holender Filip hagyta ki, aki ziccerben hat méterről nem találta el a kaput. Az OTP Bank Liga társgólkirálya másodjára már nem hibázott, az ellene elkövetett szabálytalanság miatt megítélt büntetőt a jobb kapufa érintésével értékesítette. A Honvéd lendületben maradt a vezetés megszerzését követően, több veszélyes akciót vezetett a széleken, a befejezések viszont nem sikerültek. Később néhány percre beszorította riválisát a Vidi, de helyzetet nem tudott kialakítani, majd ismét a kispestiek vezettek veszélyesebb akciókat. Amíg a Honvéd szervezetten és koncentráltan, addig a Vidi kifejezetten idegesen futballozott, amit a négy begyűjtött sárga lapja is jelzett, ennek ellenére a fővárosiak nem tudták növelni előnyüket a szünetig.

Marko Nikolic, a székesfehérváriak vezetőedzője a szünetben kettős cserével próbálta felrázni együttesét, amelyen ez sem segített, továbbra sem tudott nyomást gyakorolni a Honvédra, sőt, Holender lövése csak centikkel szállt a kapu fölé. Később a Vidi mezőnyfölényt harcolt ki, Grófnak az 56. percben kellett először nagyot védenie a meccsen, amikor Nikolov lövését hárította, majd nem sokkal később előbb Hadzic, majd Stopira fejesénél még nagyobb bravúrokat mutatott be. Közben a találkozón egyre több volt a tisztátalan, kemény és helyenként durva belépő. A parázs hangulat csak fokozódott, amikor egy újabb Gróf-mentés után a Vidi egy gyorsan elvégzett szabadrúgásnak köszönhetően betalált, csakhogy Iványi nem adta meg a gólt, mivel nem adott jelt a pontrúgás elvégzésére. A játék percekig állt a székesfehérváriak reklamálása miatt, Nikolic nem volt hajlandó elhagyni a játékteret, emiatt őt a kispadról is elküldték.

Az utolsó húsz percre fordulva egyre nagyobb fölényben futballozott a Vidi, a kispestiek csupán pillanatokig birtokolták a labdát, a félpályát pedig csak elvétve lépték át. A székesfehérvári nyomás végül eredményre vezetett, egy jobb oldali szögletet követően Scepovic egyenlített. A hátralévő tíz percre a Honvéd kiszabadult a szorításból, ebben a periódusban mindkét fél eldönthette volna a meccset, ez végül a Vidinek sikerült a hosszabbításban, így másodjára hódította el a trófeát.

A fehérváriak kupamenetelésük során a bajnok Ferencvárost és a bronzérmes Debrecent is kiejtették, s most a negyedik Budapest Honvédnál is jobbnak bizonyultak.

A lefújást követően a Vidi-szurkolók percekig ünnepelték a kupagyőzelmet, de a kispesti drukkerek is éltették saját csapatukat és játékosaikat annak ellenére, hogy az utolsó pillanatban maradtak alul a döntőben. Az érmeket és a kupát Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter adta át.

"Gratulálok a csapatnak, mert egy nagyon jó szezont sikerült megkoronázni ezzel a győzelemmel. A kitűzött három célból kettőt elértünk, főtáblára jutottunk az Európa-ligában és megnyertük a kupát. A Honvédnak is gratulálok, mert az első félidőben jobb volt, aminek az lehetett az oka, hogy egy hónapja nem játszottunk igazi tétmeccset. A másodikban sikerült sebességet váltanunk, ami elégnek bizonyult. A győzelmünk kétség kívül megérdemelt, elég ha a meg nem adott gólunkra, vagy éppen Gróf minimum három óriási bravúrjára gondolunk" - mondta Marko Nikolic, a Vidi szerb trénere, aki hozzátette, a szezonban nagyjából hatvan meccset játszottak, ami biztosan rekord Magyarországon, ráadásul két hét szünet után már kezdik is majd a felkészülést.

"Az első félidőben az történt, amit szerettünk volna. Több lehetőségünk is volt a büntetőn kívül is. A második félidőben két kényszerű cserét kellett végrehajtanunk, de a beálló futballisták nem tudtak hozzátenni a játékunkhoz. A Vidi képes volt minőségi játékosokat bevinni. A gólokat figyelmetlenségből kaptuk, pedig felhívtam a figyelmet, hogy a Vidi életveszélyes a rögzített szituációkból, mégis ebből kaptuk mindkét gólt. Ennek ellenére gratulálok a csapatnak az egész éves teljesítményért, mert úgy sikerült elérni a célként kitűzött nemzetközi kupaszereplést, hogy decemberig nyolc meghatározó játékosunk távozott, így ez a kupagyőzelem csak hab lett volna a tortán" - értékelt a fővárosiak vezetőedzője, Supka Attila, aki a jövőjével kapcsolatban nem kívánt nyilatkozni.

(MTI)