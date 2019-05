Látszatvilág: Új klippel jelentkezik a Phoenix RT

A nagy sikernek örvendő Szívemen a jel, a lemez címadó dala, a Mi kell több!? és a banda lemezbemutatóján forgatott Nem idegen után itt a Látszatvilág.

“Aki figyeli a zenekar munkásságát, az bizonyára tudja, hogy eddigi klipjeinket egy régi barátunkkal, egy nagyon tehetséges csallóközi sráccal, Bíró Mátéval forgattuk. Kilenc dalunkat filmesítette meg, és mi a mai napig szívesen nézzük vissza a közös munka gyümölcseit, viszont most úgy éreztük, szeretnénk kicsit kimozdulni a megszokottból, így kerestük fel az Epixvideós Laczkó Sándort. Sanyával már az első találkozáskor egy hullámhosszra kerültünk, és az egyeztetések után három héttel, valamikor május elején el is kezdődtek a felvételek” – emlékezik vissza Puss Tomi, a zenekar basszusgitáros énekese

„Nem csupán egy imázsklip volt a terv, a dalnak elég súlyos a mondanivalója, ezért úgy éreztük, hogy történettel megspékelve lenne igazán ütős a videó. Egy gyerekkori barátom, Bergendi Áron játssza a főszerepet, akit a Partvonal Műhely színészeként ismerhet a közönség. A sztori lényege pedig az, hogy hiába rejtőzik álarc mögé az ember, hiába játszik szerepet, senki sem menekülhet saját maga elől“ – fűzte hozzá Győrög Marci, a banda gitárosa.

Lépes Ferenc, a trió dobosának elmondása szerint az új lemez megjelenése óta nagyon felpörögtek körülöttük a dolgok. „Hazai pályán zártuk a tavalyi évet egy fergeteges lemezbemutatóval, majd január 1-én a Tankcsapda vendégeként Budapesten meg is nyitottuk az ideit. A tavaszi lemezbemutató turné is nagyon jól sikerült, most pedig jönnek a fesztiválok – közben pedig megsúgjuk, íródnak az új dalok is” – árulta el a dobos.





Mi kell több lemezbemutató turné/Nyár

Június 1. – Csopak – HungaricaTábor

Június 8. – Visegrád – Visegrockfesztivál

Június 13. – Dunaújváros – Dudik

Június 15. – Alistál – Felvidéki Magyar Sziget

Július 12. – Dunaújváros – Rockmaraton

Július27. – Pográny – Generációktalálkozása

Augusztus 1. – Sárvár – Vármeeting

Augusztus 9. – Fonyód – RockBalaton

Augusztus 10. – Halásztelek – Rock Fesztivál

Augusztus 16. – Dunaszerdahely–Rockfeszt



