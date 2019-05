Két fiatal nőt juttat ki az EP-be a legnagyobb meglepetést okozó magyar párt

Nagy bulit csapott vasárnap este a Momentum, melynek két jelöltje, Cseh Katalin és Donáth Anna is kijut az Európai Parlamentbe. Tavaly a Fidesz harmadik kétharmadát jelentő országgyűlési választáson még elbuktak, és nem kerültek be a parlamentbe, most viszont közel 10%-os eredménnyel, közel 340 ezer szavazóval lettek harmadikok, több mint 100 ezerrel megelőzve a mindössze egy EP-mandátumot szerző MSZP-t, illetve az ugyanennyire érdemesnek talált Jobbikot.

Cseh Katalin szerint az önkormányzati választáson is kamatoztatni tudják majd a most nyert pozíciókat, mert EP-képviselőként betekintési jogokat kapnak, amikkel helyi ügyeket fognak tudni kitúrni - írja a 444.hu.

Donáth Anna szerint is ez hatalmas eredmény, de ettől még Magyarországon rengeteg ember nem boldog, mert a NER ugyanúgy létezik. „A mi célunk az, hogy végső soron megdöntsük a NER-t, a mai eredmény pedig fontos lépcsőfok az ehhez vezető úton” – mondta szintén a 444-nek.

A két éve alakult párt eredményváróján készített videót az Index, melyen megszólal a párt elnöke, Fekete-Győr András is:

Hozzájuk képest rettenetesen nagyot taknyolt az LMP, amely 2,1%-kal alá került a Jobbiktól is jobbra alakult Mi hazánknak, de még a Kutyapártnak is.

"Totális kudarc, megsemmisültünk. Tudtuk, hogy nehéz lesz, de a teljes ellenzéki mezőny és a sajtó is minket ütött. A sok korábbi botrányunk, illetve az, hogy ránk lehetett akasztani, hogy miattunk van a Fidesznek kétharmada, elvitte a szavazóinkat. Mindenkinek gratulálok! Sikerült a magyar politikai palettán felszámolni a zöldeket, maradt az illiberalizmus és a neoliberaizmus. Bill Murray lenyomhatja az ébresztőóráját, megint jöhet az Orbán - Gyurcsány vita, mint 2006-ban. Ezt akarták a magyarok" - nyilatkozta a párt egyik vezetője, majd a teljes elnökség lemondott.

