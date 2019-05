Mondvacsinált okokat találtak a szülők a roma kislány ellen

Szombaton érkezett volna el az elsőáldozás napja, pénteken azonban a hitoktatónőjük azzal kereste meg a kislány édesanyját, hogy Luckának máshol kell ülnie, mert a szülők forrongnak. Ezt pedig másnap, az elsőáldozás napján is elismételte.

Kérte a káplánt is, hogy segítsen, de hiába.

A szülők, akiknek nem volt ínyére, hogy gyermekük mellett üljön Lucka is, úgy nyilatkoztak, nincs szó rasszizmusról, hiszen más roma kislány is volt az elsőáldozók között.

František Zuščík, egy másik szülő szerint szintén nincs szó rasszizmusról, ellenben kommunikációs nézeteltérésről. "Problémásnak tartottuk, hogy a kislány nem abszolválta a felkészítést úgy, ahogy a mi gyerekeink" - magyarázta a dolgot.

A Nový Čas a helyszínen volt, és a riporterük értesítette a történtekről a templomba érkező Jozef Viskupič megyeelnököt, akinek a fia szintén elsőáldozásra készült. "Ezt nem gondolják komolyan?! Ha ezt megteszik, én magam veszem az ölembe azt a kislányt és velem fog ülni" - reagált, végül ugye ismert, hogy sikerült megtörnie az esperes és a káplán ellenállását.

Lucka édesanyja közölte, egyáltalán nem sejtették, hogy mibe kell beleadniuk, mihez kell hozzájárulniuk, az egyházi méltóságok hozzáállását viszont elfogadhatatlannak tartja. Éppen ezért feljelentést is tett az esperes, a káplán és a hitoktató ellen diszkrimináció miatt. Tervezi azt is, hogy feljelenti a szülőket is.