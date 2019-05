Egy drograzzia során lekapcsolták a NAKA egyik emberét is!

A bevetés a reggeli órákban is zajlik, a rendőrség pedig egyelőre arról tájékoztatott, a letartóztatott személyek között van egy aktív rendőr is. Az Aktuality.sk információi szerint a NAKA és a Pénzügyi Hatóság bűnügyi osztályának egyik tagja is köztük van.

A rajtaütés összefüggésbe hozható a drogmaffia egyik jeles képviselője, Martin Grosman közelmúltbeli letartóztatásával.

