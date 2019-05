Parkot adtak át Komáromban

A városi projektnek köszönhetően a lakóházak közötti térbe zöld növényzetet ültettek, akadálymentes sétányt alakítottak ki, mely a mozgáskorlátozottaknak is kedvez. Új padok, hinták, szemétkosarak kerültek a parkba, valamint felállítottakegy pavilont is, amely kényelmes, kisebb piknikekre is szolgálhat a lakosok számára. A területről eltávolítottak minden nem megfelelő, veszélyesen burkoltfelületet, amik vizuálisan is negatívan hatottak a környezetre.

Az elnyert pályázat teljes összege 3000 euró, a projekt komplex kivitelezéséhez az önkormányzat további 7248,55 euróval járult hozzá.

A parkot ünnepélyes keretek között május 29-én adták át Keszegh Béla, Komárom polgármestere részvételével.