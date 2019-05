Városi Gyermeknap a füleki parkban

A gyermeknap alkalmából június elsején Füleken is tartalmas programokkal várja a kicsiket és szüleiket a Városi Művelődési Központ a városi parkba.

Délelőtt 10 órától a helyi óvodák és alapiskolák, a füleki cserkészcsapat, a Helen Doron Nyelviskola, valamint a Közösségi Központ jóvoltából a gyerekek több állomáson is próbára tehetik ügyességüket és kreativitásukat, és számos versenyjátékban vehetnek részt. A színpadon helyi gyermek-tánccsoportok mutatkoznak be: a papréti alapiskola mellett működő Hot Steps mazsorettjei és a VMK Mona Balett csoportja. A VMK és a Csemadok Alapszervezet. mellett működő MeseFigurák bábcsoport interaktív mesével várja a kicsiket, az eperjesi Divadlo Portál és a varsányi Paramisi Társulat pedig zenés meseszínházzal lép színpadra. A Füleki Körzeti Rendőrkapitányság jóvoltából alkalom nyílik a látogatók számára, hogy közelebbről megtekintsék a rendőrségi fegyvereket és a rendőrautót, a Losonci Járási Rendőrkapitányság rendőrei pedig kutyakiképző bemutatót tartanak a rendezvény látogatóinak. A Füleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület is izgalmas programmal készült, amely során a résztvevők szemtanúi lehetnek valódi tűzoltásnak, megnézhetik közelről a tűzoltóautót illetve annak felszerelését. A rendezvény záró programja a „habparty”, melyet a tűzoltók kifejezetten a gyerekek számukra készítenek. Az egész napos program kísérőrendezvényei közül a legapróbbak és szüleik részt vehetnek a Cseperedő Program és a helyi Csemadok által támogatott „Ringató” foglalkozáson, a kisebb gyerekeket a Nomad Child várja gyermekíjászatra, míg a kicsit nagyobbak a Füleki Farkasok segítségével sajátíthatják el az íjaszat alapjait.

A bátrabbak motorozhatnak a Filleck Knights motoros csapat jóvoltából vagy kipróbálhatják a falmászást. Lesz kézzel hajtott körhinta, arcfestés és ugrálóvár is. A parkban az árusok is helyet kapnak, akik gyermekjátékokat, lufikat illetve cukorvattát – a szülők és kísérők részére frissítőt – kínálnak majd.

A rendezvény tizenöt partner együttműködésével valósul meg. Támogatók: Fagylalt – Ferenczová Andrea és a Helen Doron Nyelviskola. A színházi előadások a VI. Nemzetközi Színházi Fesztivál keretén belül valósulnak meg, a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával.

