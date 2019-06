A szakadó eső ellenére is több tízezer zarándok érkezett – fotóriportunk Ferenc pápa csíksomlyói látogatásáról

Ferenc pápa csíksomlyói látogatása történelminek számít, hiszen pápa most első ízben látogatott Erdélybe.

Minden idők leghosszabb zarándokvonata indult május 31-én Budapestről a csíksomlyói pápai misére. A vonattal útra kelő mintegy ezer zarándokot, akik között felvidékiek is voltak, indulás előtt Udvardy György pécsi megyéspüspök áldotta meg.

Mivel ennyi embert nem lehet egy kocsiba ültetni, a vonaton szolgáló lelkiatyák gondolatait, közös imákat és énekeket egy, a szerelvényen kialakított stúdióból sugározták az utasoknak.

A síneken utazó templomnak is nevezett vonat ún. "csendes fülkéiben" gyónásra, lelki beszélgetésre volt lehetőség.

A helyszínre érkező, közel százezer zarándokot több kilométernyi gyaloglás várta a szakadó esőben.

Közvetlenül a szentmise előtt is volt még lehetőség a szentgyónás elvégzésére az erre a célra kialakított sátrakban.

A zord idő ellenére rengeteg diák is várta a pápa érkezését.

"Isten iránti örömmel és hálával vagyok jelen ezen a történelmi értékekben és hitben gazdag, kedves Mária-kegyhelyen" - hangoztatta Ferenc pápa olasz nyelven mondott szentbeszédében, amely román és magyar nyelvű fordításban is elhangzott.

A Szentatya szerint a zarándokok azért mennek Csíksomlyóra, hogy egymásban valódi testvérekre leljenek. Zarándokolni nem más, mint érezni a meghívást és a késztetést arra, hogy "járjunk együtt az úton, és kérjük az Úrtól a kegyelmet, hogy a régi és a mostani sérelmeinket, bizalmatlanságainkat változtassa új lehetőségekké a közösség érdekében".

Száznál is több résztvevő szorult orvosi ellátásra a délelőtt folyamán.

A szertartás közben folyamatosan javult az időjárás, a szentáldozásra már a nap is kisütött.

A szentmise pápai áldással és a magyar himnusszal ért véget.

A zarándoklaton megszólítottunk néhány jelenlévőt, akiknél arról érdeklődtünk, kivel érkeztek, illetve mit jelent számukra, hogy élőben is láthatták a Szentatyát.

Kristóf (26), Pozsony:

Eredetileg a barátaimmal jöttem volna a pápai misére, végül sajnos egyikük sem tudott velem tartani. A vonatról leszállva rendkívül kellemetlen időjárás fogadott. Fontolgattam is egy ideig, hogy inkább a kegytemplomban elhelyezett kijelzőn keresztül fogom követni a szertartást. Végül úgy döntöttem, mégis felbaktatok a hegynyeregbe, és nem bántam meg. Sok kritika éri mostanság a Szentatyát, de hatalmas élmény látni, hallani őt élőben.

Valéria (71), Észak-Komárom:

Több zarándokúton is részt vettem már, Csíksomlyón most járok másodszor. Nagyon szimpatikus számomra Ferenc pápa humanitárius lelkülete. Én is fontosnak tartom a szegények megsegítését és azt, hogy akik együtt élnek, szeressék egymást – függetlenül attól, hogy ki milyen nemzetiségű.