Kiosztották a folklórtámogatásokat, a Csallóközi 9000-et kapott

A Laššáková által újként kezelt támogatási programot viszont nem először nyitotta meg az alap. Olyannyira nem, hogy minden évben van egy ilyen alprogram. Az idei annyiban tért el az eddigiektől, hogy a népművészeti tevékenységekre 2019-ben 1 500 000 euróval többet fordított az állam illetve, hogy az idén több magyar vonatkozású pályázat is sikeres volt.

Nagy volt a “harc”, hiszen az 1,5 milliós pénzösszegre több mint 13 millió eurós igény érkezett a pályázók részéről, ám így is több magyar vonatkozású pályázat jelentős támogatásban részesült. A Csallóközi Néptáncegyüttes 9 000, az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes 12 000, a Borostyán Néptáncegyüttes 4 000 eurót kapott, de községek, magánszemélyek és hagyományos kultúrával foglalkozó polgári társulások is sikeresek voltak.

Peter Pellegrini, miniszterelnök, tavasszal jelentette be, hogy emeli a támogatási összeget ezen a vonalon. Ezt követően Ľubica Laššáková masszív propagációba kezdett. Ezzel egyidőben megindult a kommunikáció a szlovákiai magyar sajtóban is, a kulturális államtitkárság pedig információs beszélgetéseket szervezett több helyszínen. “Évek óta igyekszem hangsúlyozni, hogy a kisebbségi pályázók számára nem a Kisebbségi Kulturális Alap az egyetlen lehetőség. Amennyiben a projekt megszólítja a többséget is és a pályázat jó, úgy a Művészeti Alapnál is sikerrel pályázhatnak Szepsiből vagy Dunaszerdahelyről is. Sokkal több pénz kerülhet így a magyar kultúrába, mint amit a KKA törvénye garantál. Ez a pályázat jó példa, hogy a lehetőség valóban adott” - magyarázta Rigó Konrád kulturális államtitkár.

A folklór az egyik legnyitottabb művészeti ág, a kapcsolat, ahogy az átfedések is, a nemzetiségek között történelmileg adottak. Így a Művészeti Alap pályázatában azok lettek sikeresek, akik megtalálták a kapcsolatot a kisebbségi és a többségi kultúra között.

“Nekünk mindig jó, ha felcsillan egy új forrás, egy új támogatási lehetőség. Próbáljuk figyelmesen követni a feltételeket és az elvárásokat, azokhoz igazodunk. Persze, mindemellett fontos, hogy minőségi maradjon a pályázat tárgya. Ebben az alprogramban is ezt tettük” - nyilatkozta Écsi Nóra, a Csallóközi tánckarvezetője.

A kulturális támogatásokat Szlovákiában magas döntési autonómiával működő közhasznú alapokba rendezték. Az Audiovizuális Alap és a Művészeti Alap mellett a kizárólag kisebbségi témájú pályázatokról a 2017-ben létrehozott Kisebbségi Kulturális Alap dönt, amelynek támogatási programjai közt szintén megtalálható a hagyományos kultúra és a folklór támogatása. A Kisebbségi Kulturális Alap éves 8 millió eurós keretösszeggel dolgozik.



