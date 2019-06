Szlovákia több pontján is a mai volt az első trópusi nap. Ezeken a helyeken a hőmérséklet 30 fok fölé emelkedett. Erről a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) tájékoztatott a közösségi oldalán.

„Trópusi napot jegyeztünk fel a privigyei, a tótgurabi (Slovenský Grob) és a Horné Lefantovce-i mérőállomásokon. Nyugat-Szlovákia más helyein sem hiányzott ehhez sok, habár Besztercebánya megyében és Zemplénben is kevés kellet hozzá” – közölték a meteorológusok, akik a következő napokban is a maihoz hasonló időre számítanak. Ugyanakkor hozzátették: a trópusi napokat több helyen is futó zápor kísérheti.



TASR