Korszerű ellátás a Csallóköz szívében – megnyílt az új rehabilitációs osztály a légi Vitalitában

Az új rehabilitációs szakkórház célja, hogy a szakképzett alkalmazottak és a korszerű rehabilitációs kezeléseknek köszönhetően növeljék a páciensek életszínvonalát, és az agyvérzés után mielőbb visszatérítsék őket az aktív életbe. Jozef Koloň főorvos, Fördős Judit főnővér, valamint további speciális orvosok, tapasztalt nővérek és gyógytornászok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető leghatásosabb módon megkönnyítsék a betegek életét.

Napjainkban egyre több az agyérkatasztrófa sújtotta beteg – fiatalokat, időseket, nőket és férfiakat egyaránt érint. Ehhez nagyrészt hozzájárul a rohanó, stresszes életmód, emiatt pedig már a harmincas korosztályt is fenyegeti a betegség. Az új szakkórházban nemcsak az agyérkatasztrófa utáni páciensek kaphatnak rehabilitációs kezelést, hanem olyanok is, akik súlyos mozgásszervi betegséggel küzdenek.

Az egészségnappal egybekötött ünnepélyes átadón a Vitalita egészségközpont igazgatója, Július Slovák, Jozef Koloň főorvos, Szitási Ferenc, Lég polgármester, Juraj Demovič, az Általános Egészségbiztosító küldöttje, valamint Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke vágták át a jelképes szalagot. A megnyitón jelent voltak továbbá szakorvosok, valamint az egészségbiztosítók képviselői, akiknek bemutatták az új osztályt.

A rehabilitációs szakkórház a Vitalita A pavilonjának negyedik emeletén kapott helyet, összesen 30 pácienst tudnak ellátni.

Tíz háromágyas, akadálymentesített, külön fürdőszobával ellátott szoba áll a betegek rendelkezésére. A fekvőrészleg mellett szakorvosi rendelők, felszerelt tornaterem, illetve hidroterápiás és fényterápiás kezelés is elérhető a páciensek számára. A szobákban teljesen új ágyak találhatók speciális matracokkal.

„A projekt az Általános Egészségbiztosítóval együttműködve valósult meg. Évről évre egyre több az agyérkatasztrófán átesett betegek száma, ezidáig pedig a környéken legközelebb csak Kováčován működött erre specializálódott rehabilitációs intézet, ott viszont mára nem képesek minden pácienst fogadni. Nagyon fontos, hogy a kezelések időben megkezdődjenek, hiszen a legjobb eredményeket akkor lehet elérni, ha minél előbb megkezdődik a rehabilitáció” – hangsúlyozta Július Slovák.

Az igazgató elmondta, áprilisban szerződést kötöttek az Általános Egészségbiztosítóval, és bíznak benne, hogy a közeljövőben ugyanígy megszületik az együttműködés a Dôvera és az Union biztosítókkal is.

Az Általános Egészségbiztosítót képviselő Juraj Demovič elmondta, számukra is öröm, hogy április 1-jén létrejött együttműködés alapján ügyfeleik számára egy újabb rehabilitációs intézmény vált elérhetővé.

A szakértő hangsúlyozta, a Vitalita egészségközpont minden szükséges előírást teljesít, amely egy új rehabilitációs osztály megnyitásához és a minőségi ellátáshoz szükséges. „Mivel napjainkban egyre inkább növekszik az agyérkatasztrófával küzdő betegek száma, nagy igény mutatkozik a Vitalita új részlege által nyújtott szolgáltatások iránt – nemcsak a Dunaszerdahelyi járásban, hanem az egész Nagyszombat megye területén” – hangsúlyozta.

Szitási Ferenc, Lég polgármestere érdeklődésünkre elmondta, a község presztízse szempontjából is fontos, hogy az egészségügyi és szociális intézmények magas színvonalon működjenek. „Másrészt nagy előny számunkra, hogy a helyiek és a környékbeli lakosok is igénybe tudják venni ezeket a szolgáltatásokat, és természetesen a munkahelyteremtés szempontjából is fontos” – nyilatkozta.

Július Slovák igazgatótól egyúttal megtudtuk, együttműködést kezdeményeznek a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházzal, hogy a közeljövőben közös projektet valósíthassanak meg. „Kölcsönös szakmai gyakorlatokat biztosítunk, szakmai konferenciákat fogunk szervezni, hogy minél többen megismerkedjenek az agyérkatasztrófa pontos jelentésével, illetve a következményeinek kezelésére szükséges rehabilitáció fontosságával. Terveink szerint a közös munka a Kisprojekt Alapon (KPA) keresztül valósul majd meg, amely biztosítja a határon átnyúló együttműködést az intézményeink közt a nyugati határtérségben.

A Vitalita új rehabilitációs központja tehát már várja a pácienseket.

A Vitalita internetes oldalán megtalálható kérvény kitöltésével és leadásával kerülhet a beteg az osztályra.

A kérvényt szakorvosnak kell kitöltenie, majd az egészségbiztosító jóváhagyása után beköltözhet a páciens.

