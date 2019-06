Kóborék kelet-európai Rolling Stones-a június végén begördül Rozsnyó mellé

Az OMEGA a 60-as és a 70-es évek legnépszerűbb magyarországi együttese a határokon túl is egyre inkább berobbant a köztudatba. A legnagyobb áttörést az 1968-as angliai turné hozta meg számukra. A keleti blokkból való „egzotikum” kihangsúlyozására a menedzsment erre az időre Omega Red Star névre keresztelte az együttest. Nyugat-Európában is egyre népszerőbbek lettek. A csapatot "kelet-európai Rolling Stones" néven is jegyzik.

Felvidéken 2019-ben az ún. " TŰZVIHAR" / "Stormy Fire"/ turnéjuk alkalmából a dunaszerdahelyi székhelyű elóKONCERT iroda szervezésében június 28-án, pénteken immár Kecső község festői szépségű völgykatalanban kialakított szabadtéri színpadon, az úgynevezett Kcső Arénában (némileg az 50 évvel ezelőtti hatalmas réten létrejött Woodstock-i rockfesztivál példáját követve) lépnek színpadra - természetesen a kihagyhatatlan lézer és egyéb látványos elemekkel is erősítve.

Mindezt megerősítette a május végi kecsői sajtótájékoztatón személyesen az OMEGA frontembere, Kóbor János " Mecky", aki hangsúlyozta, hogy az OMEGA nem tesz a koncertek között különbséget és ragaszkodik a tőlük eleve elvárt, megszokott minőségi, élvezetes látványhoz is. Az ezévi " Tűzvihar" koncertet, amely dinamikusabb, pörgősebb, "best of Omega" slágerekből áll - Szlovákiában Somorja után kizárólag Kecsőben tekinthetik meg az érdeklődők, ahol a koncert alatt lobog majd a hagyományos, hatalmas tábortűz is.

