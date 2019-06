Épületbe csapódott egy helikopter New Yorkban, egy ember meghalt (videó)

A helyi idő szerint a kora délutáni órákban történt katasztrófának egy halálos áldozata van: a gépet vezető pilóta, aki egyedül tartózkodott a helikopteren.

A helikopter egy felhőkarcoló emeletébe "akadt bele". Az azonnal kigyulladt épület adott otthont a francia BNP Paribas bankház irodáinak. A tűzoltók és a mentők nagy erőkkel vonultak a helyszínre, perceken belül megjelent New York állam éppen a városban tartózkodó kormányzója, Andrew Cuomo is.

Donald Trump elnököt azonnal tájékoztatták a katasztrófáról, leszögezve, hogy nem terrortámadásról, hanem közlekedési balesetről van szó. Az elnök ezt követően Twitteren közölte, hogy a kormányzat készen áll bármiféle segítség megadására.

Az épületet kiürítették, a környező utcákat lezárták. Az amerikai televízióknak nyilatkozó szemtanúk arról számoltak be, hogy a helikopter becsapódásakor az egész épület megingott, sokaknak azonnal a 2001. szeptember 11-i terrortámadás jutott az eszébe.

Az amerikai szövetségi légügyi hatóság közleményben tudatta, hogy széleskörű vizsgálatot indított a baleset körülményeinek felderítésére. Az első információk szerint a katasztrófát valószínűleg a helikopter műszaki meghibásodása okozhatta.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH — Lance Koonce (@LHKoonce) 10. júna 2019

Rain and angle makes it difficult to see but here is the view from our office window across the street from scene of helicopter crash on roof of 787 7th ave in nyc. @USATODAY heavy fire and police presence around building. pic.twitter.com/WLqm0x4iTt — Ed Baig (@edbaig) 10. júna 2019

Evacuation in Midtown West. 51st Street and 6th Ave near Radio City Music Hall and Rockefeller Centre.



We felt a jolt in our building and shortly after got the instruction to evacuate. #NYC #Evacuation #Midtown pic.twitter.com/lH2YwilqqJ — Javanni. (@JavanniWaugh) 10. júna 2019

MTI