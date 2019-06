Bugár felajánlotta lemondását, azonban a párt elnöksége ezt elutasította

Bugár Béla, a Most-Híd elnöke felajánlotta lemondását, melyet azonban az elnökség nem fogadott el. A következő lépésekkel a párt országos tanácsa foglalkozik a jövő héten. A kérdésre, miszerint ott is felveti-e ezt az ajánlatot, Bugár Béla annyit felelt, a médián keresztül nem kíván utalni semmire.

„Különféle tárgyalások folynak. A következő héten összeül a Köztársasági Tanács. Nagyon sok lehetőség van, a személyes kérdéseket is beleértve. Ha azt mondom, átadom a helyem, azzal a pártszerveknek is egyet kell érteniük és tudniuk kell, ez mivel jár”- mondta Bugár Béla, majd hozzátette, keresik a lehetőséget, hogy aktivizálni tudják tagjaikat. „Vannak tartalékaink”- vallotta be. Az MKP-val való együttműködés kapcsán kiemelte, a Most-Híd már felajánlotta azt, ezért a labda ezúttal az MKP oldalán pattog.

A Most-Híd párt az Európai Parlamenti választásokon csupán 2,59 százalékot ért el, mandátumot nem szerzett. Eddig egyetlen parlamenti képviselője volt, Nagy József. Ennek értékelésével június elején, az elnökségi ülésükön foglalkoztak. Eldöntötték, a 2020-as parlamenti választásig nem javasolnak változást az elnöki posztot illetően.

A Most-Híd nem utsítja vissza az együttműködést a magyar pártokkal, ugyanakkor a más pártok által megszabott feltételek közül néhányat igen. Bejelentették, mindenkivel el tudják képzelni az együttműködést, aki képes elfogadni értékeiket, s elutasítja a gyűlöletkeltésen alapuló politizálást, s a nyíltságra épít.

A Most-Híd célja a régiókat és a nemzeti kisebbséget képviselni a parlamentben a 2020-as választás után is. A további lépésekről júniusi ülésén tárgyal a párt országos tanácsa.

TASR, para