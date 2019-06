Polgármestereink több fronton is helytállnak

Nyitrán zajlott ma a Nyugat-szlovákiai Vízművek közgyűlése, ahol a Csallóköz és a Mátyusföld több településvezetője is jelen volt. A vízművek felügyelőbizottsága új tagokkal bővült.

A vízművek soros közgyűlésén csütörtökön a társaság felügyelőbizottságába új tagokat választottak a jelenlévők. A megbízás négy évre szól, amelyet legközelebb a 2022-es önkormányzati választások után ismételnek meg. „A vízkészletünk stratégiai jellegű, amit mindenképpen meg kell védenünk, ezért is fontos, hogy jelen legyünk a tanácsban” — mondta el megkeresésünkre Gódány László egyházkarcsai polgármester, aki továbbra is a felügyelőtanács alelnöki posztját tölti be.

A 21 tagú bizottságba csütörtökön a Dunaszerdahelyi járásból Gódányon kívül Orosz Csaba Somorja ősszel megválasztott polgármestere került be. A Galántai járásból szintén két új tagja lett a testületnek, mégpedig Jozef Belický Vágselye és Csady Zsuzsanna Feketenyék polgármestere.

(alsa)