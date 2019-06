Az európai felvonók közel fele Egyházkarcsáról kerül majd ki

28 ezer négyzetméteres alapterületű logisztikai központot hozott létre az olasz Bracchi Transport and Logistic vállalat az egyházkarcsai ipari parkban, hogy azzal a Schindler cég által gyártott felvonók szállítását biztosítsa.

A mintegy 50 személyt foglalkoztató logisztikai központ alapkövét közel egy évvel ezelőtt rakták le, és ugyan az első tervek úgy szóltak, hogy már 2018-ban elkészülhet, végül a befejezés átcsúszott az idei évre.

A központ már működik egy ideje, a hivatalos, ünnepélyes átadóra viszont csütörtökön került sor, és azon részt vett a két vállat vezetőin kívül Csicsai Gábor államtitkár, továbbá Olaszország és Svájc szlovákiai nagykövete is. Eredetileg Peter Pellegrini miniszterelnököt is várták az átadóra, de ő végül a V4-ek budapesti találkozója miatt nem tudott megjelenni.

„Amikor az egyházkarcsai ipari parkról beszélünk, akkor a csallóközi emberről beszélünk, aki itt született, itt él és itt szeretne meghalni. Mi ezeknek az embereknek szeretnénk méltó megélhetést biztosítani a saját szülőföldjükön, a saját régiójukban. Úgy gondolom, hogy ez az ipari park, amely ma már sok neves céget képvisel, méltó arra, hogy ezt a feladatát ebben a régióban teljesítse”

– említette nyitóbeszédében Gódány László egyházkarcsai polgármester, aki beszélt arról is, hogy a mostani beruházással együtt a ipari parkban működő cégek már mintegy 2000 embernek adnak munkát. „Alternatívát jelent a hazai cégek számára, de egyre népszerűbb a külföldi beruházók körében is” – szögezte le a polgármester.

Gódány László

„Sokan emlékezhetünk még, 20-30 évvel ezelőtt mi volt itt: szőlő. Amikor megszűnt, nyugtalan időszak következett, és jómagam sem voltam benne biztos, hogy jó döntés született, de be kellett látnom, hogy ez volt a lehető legjobb. Ehhez szükség volt jövőképre, önkormányzati támogatásra és természetesen beruházókra. Az illetékes minisztériumok korábban is támogatták az ipari park projektjeit, és ez a jövőben is így marad” – fogalmazott beszédében Csicsai Gábor földművelésügyi államtitkár.

Sabine Simeon-Aissaoui, a Schindler európai ellátóláncáért felelős igazgatója elárulta, hogy

száz országból 76-ot látnak el az ipari parkban működő üzemükből, és mivel az exportra összpontosítanak, szükségük volt itt is arra a partnerükre, amely a szállítást végzi.

Kiemelte a Schindler egyik jelmondatát, miszerint 1 milliárd embert mozgatnak naponta a felvonóikkal.

A cég disztribúciós igazgatója, José Torrao szintén beszélt arról, hogy azért választották Szlovákiát, mert egyrészt az ország támogatja a kereskedelmet, másrészt pedig az elhelyezkedése alapján Közép-Kelet-Európa központját képezi.

Torrao szavai szerint a 28 ezer négyzetméteres alapterületű Bracchi-raktár kapacitása mintegy 37 ezer raklap, a méretéből adódóan pedig a jövőben eljuthatnak oda, hogy az európai felvonók 45%-át innen szállítsák ki. A kapacitása jelenleg még csak 36%-os, ám elmondta, októberre el fogja érni a 80%-ot.

Szólt a megjelentekhez Lorenzo Annoni, a Bracchi vezérigazgatója is, aki emlékeztetett, 2008-tól már működik Szlovákián belül Léván egy kisebb logisztikai központjuk. „Amikor idejöttünk, nem felejtettük el, hogy vendégek vagyunk, és ez nekünk, olaszoknak szent dolog. Őszintén szerettük volna megosztani az itteniekkel céljainkat, terveinket”– húzta alá, hozzátéve – azt gondolhatják, idejött a külföldi beruházó, és majd azt hiszi, nem kell a szabályokat betartania. Ez nem így van, Szlovákia pedig e téren meglehetősen szigorú.”

Lorenzo Annoni, Bracchi-vezér

A 2004-ben létesített ipari park három részből evődik össze, kettő a 63-as főút mentén található Egyházkarcsa, illetve Dunaszerdahely szélénél, egy kisebb pedig az egykori egyházkarcsai szövetkezet területén. Az első vállalat, amely az ipari parkban telepedett le, a Coop Jednota volt, melyet 2006-ban követett a Wertheim gyára. 2013-ban érkezett ide a Schindler, majd több hazai vállalkozás, mint a gépkocsik állapotfelmérését végző cég. 2016 októberében adták át a német KiK társaság RLS nevű logisztikai központját, melyet ráadásul tavaly bővítettek.

2018-ban kezdte meg az építkezést a görög Chipita, melynek üzemébe mintegy 700 dolgozót vesznek majd fel, és itt gyártják majd a közismert 7days croissantokat, illetve a Bake Rolls snacket. Ugyancsak 2018-ban érkezett a Bracchi, idén pedig elkészül egy szlovákiai vállalat, a Quatro Group 19 megawattos erőműve, amelyben villamos és hőenergiát termelnek majd.

Gódány László elmondása szerint a közeljövőben további beruházók érkeznek az ipari parkba. Tárgyalnak az osztrák Pawel, illetve a német Ruppenthal vállalatokkal, emellett várhatóan autószalont és szervizt létesít itt a Toyota.

A polgármester elárulta azt is, hogy elkészült a 63-as főút, illetve a Karcsai út kereszteződésében létrehozandó körforgalom projektje, és hamarosan kiadják az az építkezési engedélyt is. A projektet átadták a Szlovák Útkezelő Vállalatnak, amely pedig lefolytatja a közbeszerzést. Gódány szavai szerint még idén megvalósulhat a körforgalom megépítése.

