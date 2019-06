Europol: Egyre nagyobb szerepet játszanak a dzsihadista nők az Iszlám Államban

A pénteken közzétett értékelés szerint a jelenség hosszú távon kihatással lehet más iszlamista terrorcsoportok működésére is.

Mint írták, a nők fontos szerepet töltöttek be az IÁ uralta iraki és szíriai területeken a média, az erkölcsrendőrség, illetve az egészségügy és az oktatás terén is, enélkül nem is lett volna működőképes a "kalifátus".

Rámutattak emellett, hogy a dzsihadista nők nem kevésbé elkötelezettek ideológiailag, mint a férfiak.

