Gútai származású tagja lett a Ladánybene 27-nek!

Gútai származású zenész lett a legendás reggae zenekar, a Ladánybene 27 új billentyűse. Ennek hírét a gútai Hajómalom fesztivál sajtótájékoztatóján jelentették be hivatalosan. Ez évtől nem más, mint Fűri Tamás „Lumbi” erősíti a csapatot. Ebben a felállásban Gútán, az augusztus 16-17-én zajló II. Hajómalom fesztiválon játszanak majd először.

„Az elmúlt időszakban forradalmi időket éltünk meg, néhány poszton tagcsere történt. Ezek szerencsére nem okoztak megállást, sem veszélyt a zenekar életében. Elindultunk egy új úton, tisztábban látjuk a jövőt. Az oszlopos tagokkal rövid gondolkodás után úgy döntöttünk, Fűri Tamást szólítjuk meg, legyen az új billentyűsünk. Többször hallottuk már a játékát, személyesen is ismertük egymást, így nem vívódtunk sokat, vajon jó ötlet-e őt felkérni a poszt betöltésére. A próba során pedig kiderült, ez egy jól működő történet lesz, ott a helye köztünk”

- hangzottak el Bodnár Tibor, a zenekar tagjának szavai.

A Ladánybene 27 nagy munkában van, új dalokkal készülnek, melyekből már Fűri Tomi is kiveszi a részét. Ezek közül néhány a gútai koncertjükön is felcsendül majd.

Fűri Tamás hangsúlyozta, egy álom vált valóra a számára azzal, hogy a zenekar tagja lehet, s kiváltképp nagy öröm a számára, hogy együtt Gútán léphetnek először a színpadra.

A helloGúta Polgári Társulás az „Ízek, dallamok, barátok” szlogennel vágott bele a fesztivál szervezésébe, immár második alkalommal.

„A rendezvény küldetése, hogy felhívja a figyelmet a hajómalom melletti Dögös területében rejlő turisztikai lehetőségekre. Mindezt igényes programok, gasztronómiai és zenei élmények mentén, a felvidéki vonatkozásokat előtérbe helyezve”

- emelte ki a társulás két alelnöke, Forgács Attila és Kárpáty Ernő.

A pénteki nap közéleti programjaként Nyitra Megye támogatásával egy konferenciát szerveznek „Quo Vadis, gútai turizmus” címmel, ahol majd ünnepélyes keretek között átadásra kerül a tavaly alapított Pro Turismo díj. Ezt minden évben az a személy vagy társaság kapja meg, amely a legtöbbet teszi a helyi turizmus fellendítése érdekében. Ugyanezen a napon a Ladánybene 27 zenekaron kívül fellép majd a felvidéki Gorlo Volka együttes, akiktől akusztikus minimál popot hallhat majd a nagyérdemű. Az utóbbi zenekar szintén rendelkezik gútai vonatkozással, hiszen a dobosuk, Gőgh Ákos „Oggy”, kinek gyökerei Fűri Tamáshoz hasonlóan Gútához köthetők.

A szombati programot titokzatosság övezi. A szervezők csupán annyit árultak el, többek közt lovas programmal készülnek, a részletekbe nem avatták be a sajtót, mondván, tavaly pozitívan hatott az érdeklődésre az effajta, rejtély fedte előkampány. Azt azonban megígérték, egy hónapon belül nyilvánosságra hozzák a többi fellépő nevét is. Ezért, illetve a sok értékes nyeremény miatt érdemes figyelemmel követni a fesztivál közösségi oldalát.

Az előző évhez hasonlóan, a napijegy ára idén is 5 euró lesz. Újdonságként lehetőség nyílik kétnapos bérletet vásárolni, 8 euró fejében. 15 éves korig a belépés ingyenes. A jegyek online is megvásárolhatók. A jegyár kedvezményekre is feljogosít, utalványokat, kóstolójegyeket tartalmaz, valamint a hajómalom látogatását egyaránt magába foglalja.

SzC