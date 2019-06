Nagyon picike a világ legkisebb pandája (FOTÓ)

Nem egyedül jött a világra, van egy ikertestvére is. A kis nőstény 42.8 grammal született, testvére azonban 178,9 grammot nyom.

The lightest #panda cub was born! Giant panda Cheng Da gave birth to a 42.8g female panda cub on Tuesday. The weightless baby panda is even lighter than an egg. pic.twitter.com/jNMegzLQ4E