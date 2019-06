Amikor az egész autó rezeg, és a dübörgés átjárja az ember minden egyes porcikáját (VIDEÓ)

A két dunaszerdahelyi járásbeli páros, Diószegi Laci és Kosár Szabina, valamint Győri Dani és Győri Niki közös szenvedélynek hódol. Mindannyian autós hangtechnika fejlesztésével foglalkoznak és rendszeresen járnak hangnyomásmérésekre. A srácok elsősorban a műszaki dolgokkal foglalkoznak, a lányok inkább a szervezésben támogatják őket, bár Niki már próbálkozik versenyzéssel is.

A videóban Diószeg Lacit kérdeztük:

Nem egy elterjedt dologról van szó, kezdi a beszélgetést Laci, aki szerint sokan nem is tudnak arról, hogy egyáltalán van lehetőség hangnyomásmérésre. „Valójában azon múlik az egész, hogy kinek milyen hangos a rendszere. A decibelmérőt elhelyezik egy bizonyos pontban a műszerfalon, mi pedig nyomatjuk a zenét, ami a csak belefér” – mondja.

A siker titka a jó technika és a hozzáértés. Ahhoz, hogy a legtöbbet ki tudják hozni a rendszerből, a legtöbb a beszerelésen és sok apróságon múlik. A hozzáértők különbséget tesznek a hangnyomás- és a zenei mérés közt.

„Elméletileg 150 decibel körül mozgunk, ami már nincs messze a repülőgép hangjának az erősségétől. Éppen ezért vannak olyan versenyek, amelyeken csak fülvédővel engedik az embereket beülni az autókba”

– mondja Dani, akinek a legutóbbi, Slovakiaringen rendezett verseny sikerült megszereznie az első helyet. Lacinak ugyanezen a versenyen a harmadik helyet sikerült elcsípnie, így mindketten dobogóra állhattak.

„Merem állítani, hogy Daninak a leghangosabb az autója ebben a kategóriában – nemcsak a járásban, de talán az országban is” – mondja Laci, Szabina és Niki pedig elismerik, hogy bizony nehéz mellette kibírni a kocsiban. Miután a legutóbbi versenyen megmérték autójában a hangnyomást, sorra mentek oda hozzá a már tapasztaltabb versenyzők is, mert alig hittek a fülüknek.

„Ha ők ketten összeülnek, akkor bizony mozognak a házak ablakai” – teszi hozzá Szabina, aki arról is mesélt, hogy nagyon türelmes szomszédaik vannak és nagy szerencséjük van velük, eddig ugyanis még nem panaszkodtak.

Közben a srácok megmutatják, hogy mit is tud a rendszerük: saját felelősségre beültünk mindkettőjük autójába, és bizony elképesztő decibelek repkedtek a levegőben, nem volt olyan része a járműnek, ami nem rezgett volna. Az érzés nehezen írható le szavakkal, a dübörgés áthatja az ember minden egyes porcikáját. Alig egy percig bírtuk a kocsiban a fülszaggató élményt, ők azonban már hozzáedződtek, és egyszerűen élvezik a dobozból áradó energiát.

Időközben kiderült, a zene és az autók szeretete által ismerte meg egymást a két pár egy évvel ezelőtt, és azóta is segítik egymást, közösen fejlesztik a rendszereiket, és együtt járnak versenyekre is. Laci négy, Dani pedig hat éve kezdett komolyabban foglalkozni az autós hangtechnika fejlesztésével, és azóta járnak mérésekre is, de mindkettőjüknél jóval korábbra tehető a zene és az autók szeretete.

Otthon pedig már gyűlnek a kupák. Niki elárulta, szinte minden versenyről úgy térnek haza, hogy ott vannak az első háromban.

„A legjobb érzés, amikor a versenyen feltekerjük a hangerőt, és nyomatjuk, ami csak belefér. Akkor látjuk igazán az eredményét a rengeteg fejlesztésnek, készülődésnek. Állandóan azon dolgozunk, hogy még erősebb legyen a rendszerünk”

– mondja Dani, hiszen sokszor csak tizedek döntenek a versenyeken.

A családi életben sem okoz különösebb problémát ez a nem mindennapi hobbi. „Sokat dolgozom, de erre mindig igyekszünk időt szakítani. Nagy öröm számomra, hogy a párom mindenben támogat, biztat, úgyhogy szerencsésnek mondhatom magam” – mondja Laci, Szabina pedig hozzáteszi, párja már többször is abbahagyta volna a versenyzést, de mindig igyekezett tartani benne a lelket, így nem adta fel.

„Mára az életünk részévé vált ez a dolog. Tudom, hogy Laci imádja ezt csinálni, ezért sem engedtem, hogy abbahagyja. Nem mellesleg az ember kizökkenhet általa a szürke hétköznapokból, és mindig rengeteg élménnyel térünk haza” – egészíti ki Szabina.

Ami az autóválasztást illeti, érdemes olcsóbb kocsit választani, hiszen az ember sajnálja, amikor minden rezeg benne. Dani így végül egy régebbi típusú Fiat Punto, Laci pedig egy Škoda Felicia mellett döntött. Mint mondják, a hétköznapi életben is használhatók ezek az autók, a csomagtartót viszont jobb, ha elfelejtik, ott ugyanis kell a hely a technikának.

Nálunk egyelőre még kevésbé elterjedt a hangnyomásmérés, Magyarországon gyakrabban rendeznek méréseket, Csehországban viszont már európai szintű versenyek is vannak. „Hosszú távú terveink közt szerepel, hogy szervezünk hangnyomásmérő-találkozót, vannak ötleteink, terveink, de egyelőre sajnos támogatók és idő híján nem tudjuk megvalósítani. Abban viszont bízunk, hogy a jövőben egyre többen kedvet kapnak, és megmérettetik a rendszerüket. Szeretnénk elérni, hogy nagyobb teret kapjon ez a különös hobbi nálunk is, ennek érdekében pedig támogatjuk egymást és akár elindulni is segítünk” – mondta Laci és hozzátette, a közeljövőben is számos verseny van tervben, unatkozni tehát biztosan nem fognak.

„Állandóan spekulálunk, javítgatunk, fejlesztgetünk. Szeretnénk minél jobb eredményeket elérni, és megmutatni, hogy a DS Bass Team is tud valamit” – zárja Laci.

Aki tehát vállalja, hogy beül a srácok autójába, dobhártyafeszítő élményben lesz része, és rájön, az a zene, amit ezidáig hangosnak hitt, szinte csak madárcsiripelés ahhoz képest, amire ezek a fiatalok képesek.



(fl, tt)